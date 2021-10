Già dopo pochi mesi l’entrata di un gatto all’interno delle mura domestiche, iniziamo a sviluppare con quest’ultimo un legame molto forte ed intenso. Nonostante questo però ci rendiamo spesso conto di come alcuni suoi atteggiamenti si rivelino, ai nostri occhi, strani. Oppure, per meglio dire, incomprensibili. Capita a tanti infatti di chiedersi frequentemente le ragioni dietro ad un suo determinato atteggiamento o ad una sua specifica abitudine. Come ad esempio quando, apparentemente senza motivo, fa la pasta sul divano per diverse ore al giorno.

Motivo di preoccupazione

Se in alcuni casi è soltanto la curiosità che ci spinge a voler conoscere le cause di un atteggiamento, in altri invece è la preoccupazione a motivarci. Non sapendo il perché il nostro amato gatto fa qualcosa infatti, alle volte, potrebbe capitarci di entrare in ansia. In quanto potremmo pensare che qualcosa possa non andare in relazione alla sua salute o al suo benessere generale. Proprio per questo è importante cercare di informarsi il più possibile sull’animale con cui condividiamo l’abitazione. Al fine di conoscere le ragioni dietro le sue abitudini.

Sembra incredibile ma potrebbe essere questo il motivo per cui il nostro gatto mangia continuamente l’erba

Effettivamente scoprire le ragioni dietro gli atteggiamenti più particolari del nostro gatto potrebbe rassicurarci molto. In quanto, nella maggior parte dei casi, potremmo renderci conto che non si tratta di sintomi legati ad un malessere fisico. Per questa ragione oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori una possibile spiegazione di un’abitudine molto frequente tra questi felini. Ovvero quella di mangiare continuamente, e alle volte compulsivamente, l’erba del prato. Come possiamo immaginare le motivazioni potrebbero essere diverse. Spesso però la più accreditata è quella relativa al fatto che hanno ingoiato involontariamente troppo pelo.

Difatti quando il micio si pulisce, spesso, ingerisce anche molti peli che, poco più tardi, cerca in tutti i modi di espellere. Una tecnica che utilizza è proprio quella di mangiare molta erba, la quale stimola il vomito nel felino. Il quale, di conseguenza, riesce così a liberarsi dei peli. Sembrerebbe dunque un metodo piuttosto innocuo per pulire il cavo orale dai residui di pelo rimanenti. Ci teniamo comunque a sottolineare che non sempre si tratta di questo. Tuttavia, il più delle volte, si rivela essere la spiegazione più plausibile. In caso ci siano invece, assieme a questo, anche altri comportamenti particolari, potrebbe essere una buona idea quella di rivolgersi ad un medico veterinario. Abbiamo visto dunque come sembra incredibile ma potrebbe essere questo il motivo per cui il nostro gatto mangia continuamente l’erba.