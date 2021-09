Non tutti sanno che esistono fiori commestibili in natura, colorati, profumati e perfetti per decorare un risotto, un’insalata e molto altro ancora.

Profumo di semplicità e raffinatezza con una decorazione che può diventare la portata stessa

Sembra proprio incredibile ma è possibile mangiare i fiori utilizzandoli nelle ricette di cucina e non stiamo parlando dei classici conosciuti. Di solito, infatti, siamo già abituati a mangiare i fiori, come ad esempio il buonissimo fiore di zucca. Nella pasta, sulla pizza, in pastella e imbottiti sono solo alcuni degli utilizzi che ci vengono in mente quando pensiamo ai fiori di zucca.

Spesso, però, trascuriamo il fatto che oltre a questi ci sono anche i carciofi, i cavolfiori e molti altri che sono da considerare proprio dei fiori in natura.

Il classico fiore fatto di petali è una delle chicche che hanno introdotto da un po’ di tempo gli chef in cucina per decorare i piatti. E non è un segreto, quindi, che si possono riprodurre le tecniche dei grandi chef con un po’ di manualità.

Basterà prendere il fiore, staccare i petali, lavarli delicatamente e riporli su carta assorbente. Quando saranno ben asciutti, si potranno utilizzare per decorare la pietanza.

Ma quali sono i fiori commestibili? I più comuni sono:

Rosa

Fiordaliso

Camomilla

Menta

Salvia

Viola

Primula

Pesco

Borragine

Tiglio

Sambuco

Malva

Sembra incredibile ma possiamo mangiare questi fiori utilizzandoli in varie ricette di cucina

Vediamo nel particolare alcuni di questi fiori e che ruolo hanno in cucina e per il nostro benessere.

Un po’ tutti abbiamo sentito parlare del risotto alle rose. I petali possono essere di vari colori e dovranno essere raccolti prima che la rosa abbia completato la fioritura per poi farli essiccare all’aria. In questo caso, oltre ad essere un raffinato e delicato condimento, i petali delle rose hanno un importante funzione di rinforzare il sistema immunitario come riportato da Humanitas. Inoltre non dimentichiamo che i petali di rose sono perfetti per guarnire anche i dolci.

I tortellini burro e salvia sono uno dei piatti più apprezzati in cucina, ma oltre alle foglie è possibile utilizzare anche i fiori della pianta. Ricordiamo che la salvia è una pianta che ha molte proprietà tra cui quelle antinfiammatorie e balsamiche.

Anche i petali delle primule sono perfetti per decorare una fresca insalata, per un risotto o un secondo di carne o di pesce. Le proprietà rilassanti e antinfiammatorie di questo fiore sono ormai ben note.

