Sembra incredibile ma possiamo guadagnare soldi camminando scaricando questa app sul telefono

Sembra incredibile ma esiste un’app che ci paga per camminare. Ci sono veramente molti lati positivi nel guadagnare camminando. Intanto il puro e semplice guadagno per un nostro sforzo. Poi sicuramente riceviamo un grazie dall’ambiente per spostarci con il mezzo meno inquinante a nostra disposizione. Ed, infine, riusciamo a sviluppare un’abitudine molte sana che può tenerci in forma.

L’app nata in Francia si è diffusa a macchia d’olio, seconda nell’Apple Store solo all’app per il tracciamento dei casi Covid 19. Ha poi conquistato il Belgio e la Spagna, ed da poco tempo è arrivata anche in Italia. Lo scopo dichiarato dell’applicazione è quello della lotta agli stili di vita sedentari. Anche OMS e Ministero della Salute consigliano, infatti, una costante attività fisica per prevenire tutta una serie di patologie.

L’applicazione

Gli ideatori dell’applicazione ribadiscono che vogliono ricreare il gusto di camminare perso da molte persone nella vita rapida e tecnologica di oggi. Soprattutto perché è un’attività a basso impatto ecologico e molto salutare. L’app in questione si chiama Weward. Il suo funzionamento è piuttosto semplice e come per tutte le app è necessario scaricarla dall’Apple Store o da Google Play. Occorrerà registrarsi, un passaggio semplicissimo, con il proprio profilo Facebook o anche la propria mail. Occorrerà poi sincronizzare l’app al telefono in modo che parta il calcolatore dei passi.

Ora potremo iniziare a camminare e raccogliere passi. Quando apriremo l’applicazione apparirà un contatore di passi con delle soglie. La più bassa ci permetterà di guadagnare 1 Ward, la moneta dell’applicazione, per 1.500 passi. La più alta ci accorderà 25 Ward per 20.000 passi. Oltretutto i nostri risultati sono confrontabili con quelli di amici ed altri utenti.

L’applicazione funziona tranquillamente anche se non è aperta e tenendo il telefono in tasca. Oltretutto ci fornisce una serie di informazioni aggiuntive come calorie bruciate, distanza percorsa ed altre ancora. È importante ricordarsi di riscattare i passi ottenuti altrimenti questi non si trasformeranno nella moneta dell’app. Una volta raccolto un numero sufficiente di Ward potremo scambiarli nell’apposita sezione per una serie di premi. Sembra, infatti, incredibile ma possiamo guadagnare soldi semplicemente camminando.

Si va dalle donazioni in beneficenza, al piantare alberi a favore del pianeta fino a bonifici bancari personali, iPhone, viaggi e coupon di sconto per alcuni siti convenzionati. Camminare, oltretutto, non è il solo modo di guadagnare Ward. L’app offre moltissime missioni che, se completate, ci permetteranno di ottenere Ward. Dunque, un’applicazione che vuole bene all’ambiente, che favorisce abitudini salutari e che ci permette anche di guadagnare.