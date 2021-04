Le possibilità che ci garantisce internet sono davvero infinite. Certo, a volte ci sono degli effetti collaterali, ad esempio spendiamo troppo tempo sui social. In un articolo precedente abbiamo dato dei consigli utili proprio per evitare questo problema.

Ma i benefici superano sicuramente i rischi, se usiamo bene il web. Oggi in particolare vedremo qualcosa di davvero utilissimo e che possiamo fare a costo zero. Sembra incredibile ma possiamo aiutare a salvare l’ambiente senza nessuno sforzo.

Basta una ricerca

Come è possibile non cambiare nulla, e comunque riuscire a fare una cosa importante come aiutare l’ambiente? Ebbene, è molto semplice: bisogna trasformare una nostra abitudine attuale in qualcosa di utile. Oggi ne vedremo una che riguarda la tecnologia.

Infatti, tutti noi quando abbiamo bisogno di qualcosa lo andiamo a cercare su internet, usando piattaforme come Google o Bing. È un’attività semplicissima che ormai fanno tutti. Sarebbe molto utile se queste ricerche facessero anche del bene al pianeta. Sarebbe bello, ad esempio, se potessimo piantare alberi semplicemente facendo ricerche. Ebbene, è possibile fare proprio questo, ecco come.

Il motore ecologico

Tutto ciò che dobbiamo fare è usare un motore di ricerca ben preciso, che si chiama Ecosia. Esso è totalmente gratuito, assomiglia molto a Google, e funziona allo stesso modo. Insomma, si clicca sulla barra delle ricerche, si scrive ciò che si vuole, e lo si trova. Ma c’è una differenza: l’80% dei guadagni di Ecosia vengono utilizzati per piantare alberi.

Insomma, questo motore sta portando avanti una complessa opera di riforestazione, semplicemente appoggiandosi alle pubblicità ed alle ricerche degli utenti. I luoghi in cui concentra sono soprattutto il Brasile (considerato da tutti uno dei polmoni del mondo) ed il Burkina Faso.

Finora il successo è stato enorme, con oltre 120 milioni di alberi piantati. Questa è una delle tante dimostrazioni di come la tecnologia, nonostante i lati negativi, possa davvero portare effetti molto positivi nel mondo.

Sembra incredibile ma possiamo aiutare a salvare l’ambiente senza nessuno sforzo. Basta cambiare abitudini…senza cambiarle affatto.