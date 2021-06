Il nostro occhio si è talmente abituato agli oggetti che sono in casa che non ci si rende conto quando qualcosa non è sicuro come sembra. Sembra incredibile ma pochi sanno che in cucina esiste questo apparecchio rischioso per la salute della famiglia e che molti ignorano.

La sicurezza in cucina

La cucina è il punto a cui dedicare maggior attenzione riguardo alla sicurezza. A differenza di altre parti della casa in essa troviamo apparecchi elettrici, gas e alimenti. C’è bisogno così che gli elettrodomestici funzionino bene, i fornelli del gas siano in buono stato e gli alimenti ben protetti da eventuali contaminazioni. Per non avere sorprese è meglio controllare periodicamente che tutto funzioni bene fra gli apparecchi della cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma pochi sanno che in cucina esiste questo apparecchio rischioso per la salute della famiglia

In ogni cucina sopra il piano cottura c’è un sistema per assorbire i vapori e i fumi. Quando mettiamo una pentola sul fuoco per evitare che l’odore si diffonda per tutta la casa si accende la cappa aspirante che assorbe i fumi e li porta verso l’esterno. Ma non tutti fanno questo e a volte si apre un po’ la finestra che si trova in cucina affinché il vapore fuoriesca naturalmente.

Tuttavia la maggior parte del vapore sale verticalmente e incontra la cappa. Sia accesa che spenta buona parte del vapore e delle sostanze che si liberano dalla cottura terminano sul filtro. S’incollano al filtro anche i prodotti della combustione della fiamma del piano cottura.

Una cappa pericolosa

La cappa lasciata lì senza un’adeguata pulizia dei filtri diventa pericolosa per diversi motivi. Prima di tutto in cucina si diffondono i cattivi odori perché i filtri sono saturi e non assorbono più.

Il grasso che si accumula sul filtro può attirare la fiamma di cucina ed è possibile che prenda fuoco.

Dal filtro si staccano particelle di grasso che portano con sé minuscoli filamenti del filtro stesso, che finiscono nelle pietanze in cottura.

È possibile anche che fra gli strati di grasso del filtro si annidino degli insetti.

Per una cappa aspirante efficiente e pulita basta seguire il consiglio dei tecnici di sostituire il filtro del grasso ogni due mesi.

Ecco un problema della lavatrice da non sottovalutare se si presenta.