Pensare che autunno sia la stagione più triste per madre natura non sarebbe corretto. Gli esperti sanno bene invece che proprio adesso, tra ottobre novembre, ci sono piante e fiori pronti per essere seminati. Proprio per la loro costituzione, sarebbero pronti in rampa di lancio per essere seminati. Sembra incredibile ma piantare a novembre questi 3 fiori potrebbe darci enormi soddisfazioni in primavera. Con consiglio di un esperto, ecco qualche suggerimento utile per i nostri Lettori.

Tutti i colori con 2 gioielli del giardino

Uno dei fiori più semplici, ma più belli in assoluto da ammirare è il tulipano. Le sue distese colorate sono una vera e propria delizia per gli occhi. Vederli sprigiona tutta la bellezza della cromoterapia, quando cioè dei colori vivaci possono darci una ventata di buon umore. E proprio i tulipani andrebbero piantati in questi giorni, prima dell’arrivo del grande freddo. Attenzione a 2 suggerimenti assolutamente importanti da seguire:

il bulbo deve avere la punta rivolta verso l’alto e garantirsi una profondità nel terreno di circa 10 cm;

ricordiamoci di mantenere una distanza tra i bulbi che andiamo a seminare, altrimenti tenderebbero a sovrapporsi. Distanza che potrebbe essere di circa 50 cm l’uno dall’altro.

Un fiore molto simile al tulipano per caratteristiche di semina, ma anche di fioritura è il giacinto. Perfetto da seminare proprio nel periodo in cui scriviamo, come il tulipano, potrebbe poi esplodere in primavera con tutti i suoi colori. Moltissimi amanti di questo fiore stanno preferendo le tonalità del viola e del rosa a quella classica del blu. Anche nel caso del giacinto, garantiamo al bulbo almeno 10 cm di profondità, ma con una distanza tra di loro inferiore rispetto ai tulipani. Infatti, tra un bulbo e l’altro, potrebbero bastare semplicemente una decina di centimetri.

Tra i fiori famosi ecco un bellissimo outsider

Tulipani e giacinti sono fiori abbastanza conosciuti, ma in questo periodo pochi sanno che dovremmo seminare anche l’allium. Dalla forma così strana, ma dai colori così romantici, questo fiore è particolarmente amato dai più piccoli. Capita spesso infatti che diventi protagonista dei disegni dei nostri bambini. È questo il momento di piantarlo per vederlo fiorire a primavera. Ricordiamoci che si tratta di un fiore che ama l’esposizione al sole e, quindi, dovremmo cercargli una zona molto luminosa. Piantiamolo a circa 7/8 centimetri di profondità con una distanza di circa 15 tra un bulbo e l’altro.

