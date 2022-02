Sembra incredibile ma Peugeot produce un utensile economico da cucina che non può mancare a casa nostra 

La fabbrica di automobili francesi con il simbolo del leone rampante la conosciamo molto bene in Italia. Infatti, la Peugeot produce delle macchine relativamente economiche e comode. Le utilitarie Peugeot sono dappertutto in Italia ed è altamente probabile che molti Lettori di ProiezionidiBorsa ne possiedano almeno una.

Tuttavia, se controlliamo meglio nella nostra cucina, potremmo trovare un utensile che usiamo quotidianamente che ha da qualche parte lo stesso simbolo delle macchine. Se non lo troviamo, lo dovremmo comprare al più presto perché oltre ad essere molto economico è un prodotto molto rinomato nel Mondo.

Certo, sappiamo bene che l’industria francese e il mercato francese è molto nazionalistico e propone i suoi prodotti come sempre i migliori. Basti pensare all’idea che i francesi cercano di veicolare del proprio vino, ma questo caso è diverso. Se vogliamo dare a Cesare ciò che è di Cesare, però, dobbiamo ammettere che un prodotto della Peugeot è davvero molto buono. Infatti, anche se sembra incredibile, Peugeot produce un utensile che potrebbe dare un gusto ancora migliore ai nostri piatti.

Sale e pepe

No, la Peugeot non produce sale e pepe, ma produce pepiere e mulini a sale. Li vediamo spesso nei ristoranti, sono quegli utensili che ci permettono di servire il sale e il pepe direttamente tritato sui piatti.

Spesso ci soffermiamo a guardare l’estetica di questi oggetti, non guardiamo però mai la casa di produzione delle nostre pepiere, ma potremmo sbagliarci.

Infatti, il grande hub e sito di recensioni americano Wirecutter ha stabilito che la pepiera della Peugeot è una delle migliori al Mondo. Gli esperti hanno confrontato ben 18 pepiere diverse e quella della Peugeot, molto diffusa nei ristoranti e nelle case francesi sarebbe davvero una delle migliori.

N.d.R.: I macinini sono prodotti dalla società PSP Peugeot con sede e stabilimento a Quingey. Il marchio Peugeot, infatti, ceduto nel 1996, è scomparso in questo settore.

La ragione di questa vittoria sta proprio nella sua resistenza. Si rompe pochissimo e dura dunque moltissimi anni. Il design poi è all’avanguardia anche per le persone più esigenti. Si possono trovare esemplari in legno, in vetro, in alluminio ed in plastica trasparente.

La storia di questo utensile affonda le sue radici nel XIX secolo. Parliamo dell’Ottocento, precisamente del 1874. Il suo potentissimo meccanismo di macinazione permette al sale e al pepe di conservare e anzi sprigionare al meglio la loro essenza più profonda. L’aspetto estetico delle pepiere Peugeot è poi molto elegante e ci fa pensare di mangiare sempre al ristorante.

