In questo periodo, gli argomenti all’ordine del giorno sono spiaggia e mare. Del resto, dopo i lunghi periodi di chiusure forzate, quest’anno più che mai si freme dalla voglia di partire.

C’è chi già sta preparando le valigie (magari seguendo alcuni dei nostri super consigli, ecco QUI il link) e chi invece vede le ferie ancora come un lontano miraggio. A causa di impegni lavorativi, in molti sono infatti ancora in città e si accontentano del refrigerio dell’aria condizionata.

Nonostante tutto, vorremmo però tutti sfoggiare un bel colorito sano. Proprio quello che una bella abbronzatura naturale regala. Avere un po’ di colorito regala subito un aspetto fresco, sano e vitale.

Che fare dunque se spiaggia e piscina non sono purtroppo le nostre location giornaliere? Gli autoabbronzanti sono un valido compromesso. Purtroppo però, spesso macchiano e con il passare del tempo, danno un effetto poco naturale tendente all’arancione/ giallognolo.

Nell’articolo “Abbronzatura invidiabile anche in città grazie ad un goloso ingrediente naturale” abbiamo visto come realizzare un autoabbronzante a casa usando del cacao amaro.

Se l’idea non ci piace o se semplicemente non abbiamo in casa della polvere di cioccolato, esiste un’altra variante.

Sembra incredibile ma per un’abbronzatura perfetta e invidiabile basta qualche bustina di tè

Vediamo come preparare un autoabbronzante naturale a base di tè nero. Un ingrediente che praticamente tutti abbiamo in casa.

Come procedere

Mettere a bollire l’acqua in un pentolino ed immergervi delle bustine di tè nero. Le quantità variano in base alla carnagione di partenza. Si va da un minimo di 8 per le pelli più chiare fino a 16 per chi ha un colorito già abbastanza scuro.

Anche il tempo di infusione è variabile. Tutto dipende dall’effetto che si vuole ottenere.

Travasare il tè una volta raffreddato in un contenitore spray. Vaporizzare sul corpo più volte al giorno, ma comunque non più di 5. Ad ogni applicazione, attendere che la soluzione si asciugata perfettamente.

A piacere, e per rendere il nostro autoabbronzante più gradevole, è possibile aggiungere qualche goccia di un olio essenziale particolarmente gradito. Molto consigliati i freschi toni agrumati perfetti per l’estate.

Abbiamo così visto che sembra incredibile ma per un’abbronzatura perfetta e invidiabile basta qualche bustina di tè!

L’autoabbronzante a base di tè nero si conserva in frigorifero per circa 15 giorni.

