La nostra casa è il nostro porto sicuro. Al suo interno ci sentiamo tranquilli e sereni. L’amiamo profondamente e ci prendiamo cura di lei arredandola al meglio.

Progettiamo l’arredamento di ogni singola stanza e vogliamo che tutto risplenda nel modo giusto.

A volte però ci dimentichiamo del nostro terrazzo o balcone: è a tutti gli effetti un’estensione della nostra casa e da esso possiamo ottenere un’area giorno da sfruttare al meglio.

Per arredare con gusto il nostro terrazzo è necessario l’intervento di uno specialista? O possiamo scatenare la nostra creatività?

Anche questa volta ProiezionidiBorsa corre in nostro aiuto per svelarci tanti semplici trucchetti a cui pochi pensano.

Sembra incredibile ma per un terrazzo elegante ed esclusivo basteranno questi piccoli accorgimenti speciali che molti di noi sottovalutano

Il terrazzo è a tutti gli effetti un’area giorno di cui possiamo godere per più ore. Che sia per lavorare o per rilassarci, fa sempre piacere stare all’aperto.

Se vogliamo valorizzare al meglio il nostro terrazzo dovremo partire dalla vegetazione. Le piante danno il giusto tocco di colore e sprigionano profumi unici e speciali.

Valutiamo lavanda, rosa o gardenia: oltre ai colori delicati regaleranno anche essenze fresche e delicate.

Se vogliamo garantire la nostra privacy da occhi indiscreti, potremo posizionare in punti strategici delle piante più grandi. Giochiamo di fantasia posizionando al meglio piante di diversa forma e dimensione.

Curiamo l’arredamento: oltre al classico tavolo potremo puntare su candele e lanterne. Queste faranno sì che anche di sera, il nostro angolo di paradiso risulti unico e speciale.

Scegliamo cuscini in armonia con il colore dei nostri fiori. Con un arredamento prevalentemente bianco, potremo facilmente passare da colori tenui a sgargianti con un semplice cambio di tessuti.

Con piccoli gesti otterremo un angolo di relax degno dei migliori resort di lusso.

Il bianco aumenta l’eleganza

Quando progettiamo il nostro terrazzo o balcone, dovremo pensare anche ai colori delle pareti.

Sembrerà quasi scontato ma la scelta del bianco è sempre quella giusta: valorizzerà al meglio le nostre piante ed accessori d’arredo regalando una sensazione di pace e tranquillità.

Inoltre, grazie a questo effetto visivo, ci sembrerà di essere in un borgo ligure o su un terrazzo greco. Ci sembrerà quasi di poter sentire il profumo del mare.

Adesso siamo pronti a stupire tutti con dettagli tanto semplici quanto unici. Il nostro terrazzo diventerà stupendo.

