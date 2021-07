Con l’arrivo dell’estate perdiamo appetito e la voglia di cucinare. Non vogliamo passare ore davanti ai fornelli ma dobbiamo comunque nutrire il nostro corpo.

Ma come possiamo regalarci uno spuntino gustoso e rigenerante?

Anche questa volta scopriremo una gustosa ricetta che ci aiuterà a mangiare con gusto mantenendo la linea.

Sembra incredibile ma per un gelato gustoso adatto agli sportivi basta 1 solo ingrediente

Anche d’estate vogliamo mantenerci in forma e allenati. Non rinunciamo ad un po’ di sano sport ma spesso ci concediamo qualche cibo calorico.

Sarà capitato a tutti di volere fare uno spuntino e scegliere un cibo grasso perché “ce lo siamo meritato”. Dopo qualche ora di attività sportiva sembra che ci possa essere concessa qualsiasi leccornia.

Sembra incredibile ma per un gelato gustoso adatto agli sportivi basta 1 solo ingrediente. Ci basterà utilizzare una banana matura.

Non dovremo far altro che togliere la buccia e tagliarla a pezzi. Poi la congeleremo per almeno 12 ore e infine le frulleremo.

Creeremo così una merenda gustosa, adatta al periodo estivo e ottima per ricaricare le nostre energie.

Se vogliamo aumentare le dosi del nostro gelato, non dovremo far altro che utilizzare due o più banane.

È importante sapere che

Le banane sono un’importante fonte di energia e zuccheri. Sono quindi consigliate per chi fa molto sport e che quindi suda molto.

Questo frutto permette di fare il pieno di potassio, sodio e calcio che vengono persi in modo naturale attraverso il sudore.

Unendo idratazione regolare al giusto consumo delle banane, riusciremo sempre a ricaricarci al meglio.

È fondamentale sapere, però, che la banana è sconsigliata in caso di diabete. Questa apporterebbe troppi zuccheri nel sangue che andrebbero a peggiorare la nostra situazione.

Ricordiamoci di scegliere con cura tutti gli alimenti che mangiamo. Riusciremo così a migliorare la qualità della nostra vita.