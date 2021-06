Le pulizie di casa sono un male necessario che dobbiamo portare avanti. In questo periodo preferiamo di sicuro uscire all’aria aperta a fare due passi, ma purtroppo a volte bisogna stare a casa a fare questi lavoretti.

Per cui siamo sempre alla ricerca di metodi per pulire in fretta e ridurre lo sforzo compiuto. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli utili sotto questo aspetto. Qualche tempo fa ad esempio abbiamo consigliato un metodo davvero incredibile che arriva dal Giappone e che ci può far risparmiare un sacco di tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece ci concentriamo sugli ingredienti che ci possono aiutare a pulire casa. Grazie ad essi possiamo ridurre l’ammontare della spesa in detersivi, e produrre a casa dei detergenti naturali. Sembra incredibile ma per pulire quasi tutte le superfici bastano questi comunissimi ingredienti.

Ecco che cosa utilizzare

Partiamo da un ingrediente tuttofare, ovvero il sapone di Marsiglia. Esso è adatto per qualunque superficie o abito, basta un mix di sapone e acqua e si ottiene un risultato grandioso. È particolarmente indicato contro le macchie di grasso.

A proposito di vestiti, anche l’amido di mais è perfetto per gli abiti. Assorbe inoltre olio e grasso, quindi è perfetto per rimuovere le macchie più ostinate.

Sembra incredibile ma per pulire quasi tutte le superfici bastano questi comunissimi ingredienti

Anche gli oli essenziali sono ottimi. Essi sono particolarmente adatti per vestiti e lenzuola, ma stiamo attenti. Infatti spesso questi oli sono molto potenti, e bastano un paio di gocce per ottenere l’effetto desiderato.

Moltissimi di noi avranno probabilmente dell’acqua ossigenata in casa. Essa è sicuramente perfetta contro le ferite, grazie al suo potere disinfettante. Ma è anche ottima per rimuovere macchie di sangue dai tessuti, per cui in caso ci tagliamo e sporchiamo in giro non preoccupiamoci.

Concludiamo ricordando che anche il dentifricio è ottimo per togliere le macchie su tante superfici, grazie al suo potere leggermente abrasivo.