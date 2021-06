Avere una cucina pulita sembra sempre uno sforzo titanico. Possiamo passare ore a pulire, ripulire, strofinare e lavare ma poi basta uno schizzo e torna tutto sporco. Infatti, in molti italiani hanno optato per questa soluzione: una persona che si occupa della pulizia. La famosa “donna della pulizie” che ora è più politicamente corretto definire “persona delle pulizie”.

Tuttavia, non tutte le persone possono permettersi una persona a settimana che pulisca casa. Altre, oltre a non poterselo permettere, forse non amerebbero nemmeno avere qualche sconosciuto in casa. Quindi, dobbiamo trovare una soluzione alternativa. In passato Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già dato un prezioso consiglio. Per salvare del tempo e goderci di più le giornate potremmo provare questo incredibile metodo giapponese. Oggi, il metodo è tutto italiano. Ecco, sembra incredibile ma per pulire al meglio il lavandino o lavello basta un palloncino e questa cosa straordinaria.

Palloncino

Un palloncino può avere mille usi: i bambini lo adorano per addobbare casa per i loro compleanni. Gli adulti, che delle volte forse amano sentirsi un po’ bambini, amano addobbare il giardino con i palloncini.

Se si riempiono di elio, i palloncini sono anche un bellissimo divertimento per fare cambiare il tono della nostra voce. E in cucina? Ci potranno mai essere utili dei palloncini? Eccome, e vediamo il procedimento.

I palloncini iniziano ad esserci utili in cucina quando dobbiamo andare a pulire il lavello o il lavandino. Con l’acqua corrente e del sapone, i residui di cibo possono andare via molto più velocemente.

Prendiamo dunque il palloncino e lo mettiamo all’imbocco del rubinetto. Tagliamo la base e apriamo l’acqua. In questo modo possiamo veicolare verso dove c’è bisogno il getto d’acqua, avendo così un getto perfetto per eliminare ogni residuo di cibo.