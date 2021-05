Molti sognano di dare al proprio giardino un effetto giungla bello da fare invidia. La soluzione per ottenere questo effetto è più semplice di quello che si potrebbe pensare. Infatti, per dare un tocco esotico sarà perfetto un banano ornamentale.

Si tratta di una pianta che si sviluppa in altezza fino a cinque metri, con foglie lunghe fino a tre metri di colore verde lucido. In alcune specie, poi, il colore delle foglie tenderà anche al rosso porpora. Infatti, sembra incredibile ma per dare un tocco esotico al nostro giardino basta questa pianta stupenda che tutti ci invidieranno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Cure

La messa a dimora di questa pianta dovrà avvenire in maggio. Sono piante che non daranno mai vita a banane come quelle che troviamo nei supermercati ma solamente a frutti molto piccoli.

Non esiste una sola specie di banani ornamentali ma ce ne sono diverse varietà, quelle più adatte alla coltivazione sono parte del genere “musa”.

Il banano non è una pianta ma una specie erbacea e perenne con un apparato radicale formato da un tubero. Da questo tubero, poi, nasceranno tanti polloni in grado di dare vita ad altrettante piante.

I banani di genere “musa basjoo” sono i più diffusi e i più resistenti alle basse temperature.

Si tratta di una pianta che ama il sole, da mettere a dimora in una zona molto soleggiata al riparo dai venti.

Anche se resistente al freddo temerà le temperature al di sotto dei dieci gradi. Infatti, in inverno, si consiglia di coprire una parte del fusto con un telo di tessuto non tessuto.

Le foglie si rovineranno se lasciate alle intemperie ma il tubero resisterà e farà nascere delle nuove piante.

Per la messa a dimora bisognerà scavare una buca molto profonda in cui andrà inserito anche uno strato di ghiaia o argilla espansa.

Questo servirà per favorire il drenaggio ed evitare marciumi radicali.

Irrigazione e concimazione

Dopo l’impianto annaffiare abbondantemente il banano. Per il primo anno, poi, sarà necessario irrigare con maggiore frequenza. Soprattutto nei periodi di siccità, sarà importante procedere a giorni alterni. Una volta che il banano si sarà ambientato non occorrerà più annaffiare, saranno sufficienti le piogge.

Per quanto riguarda la concimazione si potrà utilizzare un concime per piante verdi. In alternativa un prodotto granulare da somministrare da maggio a settembre per quindici giorni.

Si è, quindi, scoperto perché sembra incredibile ma per dare un tocco esotico al nostro giardino basta questa pianta stupenda che tutti ci invidieranno.

Per scoprire un’altra pianta perfetta per abbellire il giardino si consiglia questa lettura.