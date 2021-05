Con l’arrivo della bella stagione le macedonie diventeranno le vere protagoniste della nostra tavola.

In tantissimi, infatti, amano le macedonie e le consumano come vere e proprie sostitute di pranzi, colazioni o merende.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La particolarità che rende la macedonia una preparazione tra le più sane è legata alla sua composizione. Infatti, solitamente, viene preparata utilizzando frutta fresca molto varia, dalle mele sino alle banane.

Tuttavia, non avendo conservanti, la macedonia avanzata non si conserverà a lungo e annerirà velocemente.

Questo, soprattutto, se nel composto sono presenti le banane che tenderanno a scurirsi in poche ore. Ma, quindi, come conservare la macedonia?

Per non farla annerire ma mantenerla bella gustosa esistono diversi trucchi casalinghi tramandati di generazione in generazione. Sembra incredibile ma per conservare la macedonia più a lungo bastano questi semplici rimedi casalinghi.

Succo di limone

Il primo e, più conosciuto, è il succo di limone. Si tratta di un succo che contiene acido citrico, ottimo per conservare a lungo la frutta già tagliata. Se il sapore è troppo forte si potrà unire a un po’ di acqua. In questo modo la macedonia si conserverà più a lungo nel frigorifero. Si consiglia di scolarla prima di servirla in tavola.

Succo di ananas

Utilizzare il succo di ananas è leggermente più macchinoso rispetto a quello di limone. Infatti, sarà necessario possedere un estrattore per ottenere il succo. Inserire i pezzi di ananas nell’estrattore e versare il succo nella ciotola della macedonia.

Succo di arancia

Chi non ama particolarmente il sapore aspro del limone potrà optare per la spremuta di arancia. Infatti, la spremuta contiene antiossidanti naturali e versata sulla macedonia, sarà in grado di mantenere inalterato il sapore e il colore della frutta tagliata.

Consigli

La macedonia dovrà essere condita solamente nel momento in cui viene servita in tavola. Infatti, lo zucchero o eventuali condimenti tenderanno a deteriorare più rapidamente la frutta.

Nel caso in cui si debba preparare con molto anticipo si consiglia di congelare i pezzi di frutta all’interno di un sacchetto per alimenti.

Per mantenere inalterata la frutta sarà necessario creare una sorta di sottovuoto nel sacchetto prima di infilarlo nel congelatore.

Ecco perché sembra incredibile ma per conservare la macedonia più a lungo bastano questi semplici rimedi casalinghi.

Per scoprire come preparare le fragole in modo innovativo si consiglia questa lettura.