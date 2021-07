Con l’arrivo dell’estate arrivano anche le tanto fastidiose e odiose zanzare e nonostante le zanzariere a volte, non si sa come, riescono a tormentarci per un’intera notte. Quindi se le abbiamo tentate tutte per allontanarle ma senza riuscirci, forse è ora di provare anche questo rimedio. Secondo molti esperti le zanzare sono attirate da soggetti che consumano determinati alimenti, mentre l’assunzione di altri alimenti le tiene lontane. Infatti determinati cibi sono dei veri e propri repellenti per le zanzare, come ad esempio l’aglio.

Quest’oggi infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno come un semplice frutto possa diventare un nostro grande alleato contro questa nemica estiva. Sembra incredibile ma per allontanare le zanzare basta bere questa bevanda anti colesterolo. In particolare si tratta del pompelmo, grazie ad una sostanza chimica contenuta nella sua buccia, il nootkatone. Quest’ultimo è considerato un eccellente repellente contro le zanzare e non solo, in quanto è risultato efficace anche contro cimici e zecche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma per allontanare le zanzare basta bere questa bevanda anti colesterolo

Studi scientifici hanno dimostrato come questa sostanza sia un repellente ottimo per allontanare zanzare, cimici e zecche. Questo elemento contenuto nella buccia di pompelmo è stato registrato dall’EPA (Environmental Protection Agency) come nuovo ingrediente attivo per l’utilizzo di repellenti per zanzare. Questi studi hanno dimostrato che quando si utilizza questo ingrediente nei repellenti, si è protetti dai morsi delle zanzare per diverse ore. Di conseguenza, proprio per il contenuto di questa sostanza, il pompelmo diventa un alimento ottimo per allontanare via le fastidiose e tanto odiose zanzare.

Oltre ad essere un ottimo alleato contro colesterolo, trigliceridi e glicemia alta, grazie alle sue mille proprietà, il pompelmo protegge anche dai morsi delle zanzare. Pertanto mangiare un pompelmo o bere una sana spremuta di pompelmo preparata da noi, ci terrà lontane le zanzare proteggendoci dai loro attacchi. Quindi, oltre ad aiutare il nostro organismo a contrastare l’insorgenza di determinate patologie, lo proteggeremo da odiose punture. È proprio vero che un frutto può aiutare a vivere meglio.

Approfondimento

Ecco il sorprendente insetticida naturale a base di aglio che terrà lontano afidi e cocciniglie dalle piante del nostro giardino