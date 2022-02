Sulla pizza pensiamo di essere i migliori. Pensiamo di essere imbattibili, di aver ideato una delle ricette che riesce ad unire meglio la semplicità al gusto e alla tradizione. Che sia romana o napoletana, la pizza italiana ha comunque stupito il Mondo intero per l’equilibrio o l’esplosione dei suoi sapori.

Tuttavia, c’è un però. Se andiamo a vedere chi sono i maggiori consumatori di pizza, ci accorgeremo che siamo scavalcati da popoli che non hanno la pizza come principale piatto della loro tradizione gastronomica, anzi. Infatti, sembra incredibile, ma non siamo noi italiani il popolo che consuma più pizza al Mondo.

Nel Mondo no ma in Europa sì che siamo i primi

Diciamolo subito, in Europa siamo comunque i primi. Infatti, noi italiani mangiamo in media quasi otto chili di pizza all’anno. Siamo seguiti dagli spagnoli che superano di poco i 4,3 chili e dai francesi, con i loro 4,2 chili.

Seguono poi i tedeschi e gli inglesi che consumano circa 4 chili di pizza all’anno. Infine, troviamo i belgi e i portoghesi con un consumo inferiore ai 4 chili. Gli ultimi sono i nostri vicini austriaci, che superano di poco i 3 chili.

In questa classifica non dobbiamo dimenticarci di un elemento davvero importante. La pizza considerata non è soltanto quella classica che consumiamo in pizzeria, ma l’indagine prende in considerazione anche altre tipologie. Ad esempio, le pizze surgelate o quelle spedite a domicilio.

Sembra incredibile ma non siamo noi italiani i maggiori consumatori di pizza al Mondo

Tornando, però, alla questione sul consumo annuale di pizza, scopriamo che i primi consumatori sono gli americani. In un recente articolo pubblicato sulle principali testate degli Stati Uniti si sottolinea che gli americani consumano in media 13 chili di pizza a testa.

Le ragioni di quest’abitudine sono molteplici e noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo di elencarne alcune. La prima è senza dubbio da ricercare nella cultura gastronomica statunitense. Infatti, gli americani prediligono quei piatti che sono veloci da preparare e facili da mangiare. Non è un caso che le principali catene di fast food siano proprio nate negli Stati Uniti.

In secondo luogo, non dobbiamo dimenticarci che una grande fetta della popolazione americana ha origini italiane. La tradizione della pizza, dunque, passa da generazione a generazione e si trasmette come tratto culturale.

