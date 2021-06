Nei giorni scorsi abbiamo imparato come riutilizzare le vecchie riviste e i bottoni che abbiamo in casa. Ma oggi noi di ProiezionidiBorsa andremo oltre e proveremo a dare alcuni consigli per riusare uno degli oggetti più insospettabili: i sacchetti delle patatine. E sembra incredibile ma non butteremo più i sacchetti delle patatine dopo aver scoperto queste geniali e facilissime idee di riciclo creativo.

Conservare i cibi e dare colore alla casa

L’idea di riciclo più semplice e immediata è quella di riutilizzare i sacchetti per conservare il cibo da mettere in frigorifero. Laviamo bene le bustine in acqua fredda e facciamole asciugare. A questo punto possiamo sfruttarle di nuovo per rivestire le pietanze e risparmiare sull’acquisto dei fogli di alluminio.

I sacchetti delle patatine posso diventare anche dei coloratissimi accessori per il decoupage e la decorazione. Puliamo l’alluminio dalle briciole e dall’olio e prendiamo un paio di forbici e della colla. Ritagliamo a seconda delle dimensioni dell’oggetto che vogliamo rivestire e incolliamo. Abbiamo appena creato un rivestimento impermeabile per libri e riviste.

Sempre con forbici e colla possiamo realizzare delle decorazioni per vasi, quadretti e cornici in stile pop art. Ci basterà scegliere le buste più colorate e incollarle sull’oggetto che vogliamo decorare.

Sembra incredibile ma non butteremo più i sacchetti delle patatine dopo aver scoperto queste geniali e facilissime idee di riciclo creativo: creiamo borse e accessori

I più abili nei lavori manuali possono dare ampio sfogo alla fantasia e realizzare delle borse uniche. Prendiamo una borsa trasparente e con filo e uncinetto cuciamo i sacchetti di patatine ai lati e il gioco è fatto.

Con l’aiuto del forno e un laccio o una catena possiamo creare dei braccialetti e dei polsini. Scegliamo due o tre sacchetti e mettiamoli a “cuocere” nel forno. Appena hanno raggiunto le dimensioni desiderate tiriamoli fuori e facciamoli raffreddare per qualche minuto in acqua. Pieghiamoli a mezza luna e buchiamo le due estremità. Inseriamo il laccio e mettiamo al polso il nostro coloratissimo accessorio.