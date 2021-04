Frutta e verdura sono indispensabili per il nostro fabbisogno alimentare quotidiano. Per gli esperti del settore, prediligere uno stile di vita sano e una dieta equilibrata allunga la vita.

Dunque, presi d’assalto i balconi dell’ortofrutta in tutti i negozi e supermercati. Ed ecco che le verdure e gli ortaggi di tutti i tipi colorano le nostre tavole. Nei mesi primaverili ed estivi, poi, aumenta il ventaglio di prodotti di stagione e si può optare per moltissimi alimenti freschi.

Con l’imbarazzo della scelta, sarà facile acquistare i prodotti. Successivamente, due saranno le domande che ci si pone solitamente:

a) cosa cucinare;

b) come conservare i cibi per mantenerli freschi più a lungo.

Per conservare i cibi, invece, esistono moltissimi metodi validi. Avere la lattuga fresca per una settimana ed oltre, ad esempio, è un sogno di molte persone.

Per conservare i cibi, invece, esistono moltissimi metodi validi. Avere la lattuga fresca per una settimana ed oltre, ad esempio, è un sogno di molte persone.

In questo spazio, la Redazione vuole mostrare un metodo decisamente singolare per risolvere un problema comune a tutti: la lattuga che marcisce troppo in fretta. Dunque, scopriamo perché sembra incredibile ma mettere un foglio di carta nell’insalata risolve un problema che tutti abbiamo in cucina.

Il metodo

Perché sempre più persone stanno mettendo un foglio di carta nell’insalata?

Semplicemente perché la carta assorbente aiuta ad eliminare l’acqua in eccesso della lattuga, mantenendo comunque la giusta umidità del prodotto.

Ad onor di cronaca, avvolgere la lattuga nella carta assorbente non è così inusuale, tuttavia, la tecnica migliore sembra essere questa che presentiamo di seguito.

Rimuovere con un coltello il torsolo dal cespo di lattuga per evitare che quest’ultima si rovini più in fretta.

A questo punto, tra le foglie, inserire ed incastrare bene un foglio di carta assorbente. Poi, conservare la lattuga in un contenitore in plastica e riporla in frigo nel cassetto delle verdure.

Se la lattuga è asciutta, invece, si consiglia di bagnare il foglio, strizzarlo e inserirlo tra le foglie.

Questo metodo permetterà di equilibrare il grado di umidità circostante e far durare l’insalata anche per 8-10 giorni. Attenzione, però, perché la conservazione si basa anche sulla varietà scelta. Ad esempio, l’insalata iceberg è più resistente e può durare anche due settimane.

Ultimo consiglio: non conservare mai con mele, pere o pomodori, l’etilene rilasciata da questi alimenti contribuisce a far marcire più velocemente la lattuga.

