Siamo finalmente arrivati alle porte di dicembre, il mese delle festività natalizie. In questi giorni la nostra amata Italia si riempie di luci, mercatini, presepi e splendidi alberi di Natale. Un’atmosfera davvero magica da vivere nei borghi più belli dello Stivale. Ma se quest’anno vogliamo veramente rimanere estasiati e vogliamo immergerci in una fiaba, abbiamo una tappa obbligata. Sembra incredibile ma la Città dei Balocchi esiste davvero a due passi da noi e possiamo visitarla a dicembre. Scegliamola per la nostra gita fuori porta di dicembre e portiamo con noi i bambini. Molto probabilmente resteranno stupiti.

Il Paese dei Balocchi è il luogo dove tutto è possibile, creato dalla magica immaginazione di Carlo Collodi per il suo Pinocchio. Sembra incredibile ma un luogo del genere esiste davvero. E più precisamente lo troveremo a Como.

Il 27 novembre è stata, infatti, inaugurata la 28esima edizione della “Città dei Balocchi”, la tradizionale manifestazione con cui la cittadina lombarda celebra il Natale. E se la scegliamo per le nostre vacanze, entreremo davvero in una fiaba.

Dal 27 novembre al 6 gennaio Como si trasforma. I visitatori possono ammirare la città dall’alto grazie alla ruota panoramica e possono perdersi nei mercatini natalizi. I più piccoli hanno a disposizione una pista di pattinaggio sul ghiaccio e le piccole montagne russe del Bruco Mela.

Ma a rendere davvero incredibile l’atmosfera è il Magic Light Festival. Un meraviglioso spettacolo di proiezioni che illuminerà i palazzi e le strade di Como per tutte le festività e che non possiamo assolutamente perderci. Il tutto accompagnato da spettacoli musicali e dall’immancabile casa di Babbo Natale.

Come arrivare alla Città dei Balocchi

Arrivare a Como è decisamente semplice. Se ci muoviamo in auto dobbiamo seguire le indicazioni per Milano ed entrare nel grande snodo autostradale. Arriviamo fino a Viale Certosa e prendiamo la direzione per Como. Entriamo nella A9 per Lainate-Como-Chiasso e in pochi minuti ci troveremo alle porte della città.

Il consiglio, però, è quello di optare per il treno. La Città dei Balocchi attira moltissimi visitatori e spesso i posti auto non sono sufficienti. Se scegliamo il treno, fermiamoci alla stazione di Como San Giovanni. Da qui troveremo un bus che ci porterà in centro oppure potremo proseguire tranquillamente a piedi.

Se invece vogliamo ammirare anche il Lago, possiamo arrivare a Como in battello. Rechiamoci a Cernobbio e prendiamo uno dei mezzi che parte dal pontile di Tavernola. In pochi minuti ci troveremo direttamente in pieno centro.

