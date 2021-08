L’ictus è una delle malattie neurologiche più diffuse ed è tra le principali cause di morte nel Mondo.

Essa compare a seguito della rottura, o chiusura, di un’arteria che non permette il corretto passaggio del sangue al cervello.

La mancanza di flusso di sangue, causa la morte di alcune aree cerebrali e l’improvvisa comparsa dei sintomi.

L’ictus è molto più frequente nella popolazione anziana rispetto a quella giovane, e compare soprattutto dopo i 65 anni.

Tuttavia, sembra incredibile ma i segni premonitori dell’ictus potrebbero manifestarsi fino a 10 anni prima

Alcuni ricercatori dell’Erasmus MC University di Rotterdam hanno condotto, per 28 anni, degli studi su un campionario di circa 14.000 persone.

I partecipanti hanno sostenuto inizialmente un colloquio, seguito da alcuni test mentali e fisici.

Questi esami si ripetevano ogni due anni e consistevano nel valutare la loro memoria, i tempi di reazione e le capacità di svolgere compiti quotidiani.

Nel corso degli anni, più di 1.600 partecipanti hanno subito un ictus, con un’età media di circa 80 anni.

Ciò che è emerso da questi studi scientifici ha davvero dell’incredibile.

Infatti, i soggetti che hanno subito l’ictus avevano mostrato un peggioramento nei test, già 10 anni prima rispetto agli altri. Ed inoltre, avevano manifestato difficoltà nello svolgere compiti quotidiani, già 2-3 anni prima dell’insorgere dell’ictus.

Quindi, questi risultati dimostrano che il declino cognitivo gioca un ruolo fondamentale nella comparsa, o meno, dell’ictus. I soggetti più a rischio, infatti, sono quelli poco attivi e con una scarsa cultura, o quelli con un gene associato al morbo di Alzheimer.

L’unico modo per rallentare il declino cognitivo, e quindi la possibile insorgenza di un ictus, è quello di cambiare stile di vita.

Ecco qualche consiglio

Quindi, sembra incredibile ma i segni premonitori dell’ictus potrebbero manifestarsi fino a 10 anni prima, se non si cambia stile di vita.

Oltre a queste attività, è importante anche iniziare a svolgere qualche esercizio fisico con costanza, nonostante gli acciacchi.

Infine, ma non per ordine di importanza, è fondamentale l’alimentazione. Arrivati ad una certa età molti si lasciano andare, sottovalutando questo aspetto.

Approfondimento

