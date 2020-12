Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le domande e gli interrogativi che i padroni di animali domestici si pongono sugli atteggiamenti dei loro amici a quattro zampe sono tanti. I gatti, in particolare, che rispetto ai cani sono animali più silenziosi e indipendenti, a volte si comportano in maniera singolare.

Dal fare la pasta al miagolare improvvisamente senza motivo, la lista è lunga. Eppure ogni atteggiamento ha una spiegazione, e conoscendo queste risposte si getteranno le basi per costruire un rapporto ancora più bello con il nostro animale.

Una credenza sbagliata

Anche gli stessi proprietari di gatti sono portati a credere che i loro animali siano creature indipendenti e poco socievoli. Per quanto possa essere in parte vero, non si deve cadere in errore. L’essere autonomi, infatti, non vuol dire donare meno affetto al padrone. Il gatto è molto riconoscente con chi li ospita e dona amore nella stessa quantità del cane, solo che lo dimostra in modo diverso.

Se il cane ci necessita per qualsiasi attività, dal fare i bisogni al lavarsi, per il micio non è così. Ciò, però, non vuol dire che non comprenda l’importanza che il padrone rappresenta nella sua vita.

E finalmente la scienza è riuscita a dimostrare questa teoria. Con diversi studi scientifici, dei ricercatori hanno dimostrato come il gatto abbia nei confronti dell’amico umano un amore incondizionato. Infatti, sembra incredibile ma i gatti preferiscono la compagnia del padrone al cibo.

La mancanza di compagnia

In molti esperimenti si è tentato di isolare completamente un gatto e privarlo di diversi bisogni primari. Tra questi è stato fatto mancare al micio il cibo, l’acqua e, ovviamente, la presenza del proprio padrone.

Naturalmente tutto è stato affrontato nella massima sicurezza, senza rischiare nessuna complicazione per la salute dell’animale. I risultati sono stati sbalorditivi. È stato notato, infatti, come, una volta ripresentato al micio tutto ciò di cui era stato privato, quest’ultimo, per prima cosa, ha rivolto la sua attenzione al padrone.

I gatti preferiscono il padrone

Dunque, prima di mangiare o bere, che rappresentano i suoi bisogni primari, il gatto ha deciso di godere della compagnia dell’amico umano. Questo dice moltissimo sul comportamento di questo animale.

Non solo questo felino è riconoscente e apprezza ciò che quotidianamente facciamo per lui, ma ci mostra in questo modo un amore incondizionato e unico. Infatti, sembra incredibile ma i gatti preferiscono la compagnia del padrone al cibo.