È capitato a tutti di farsi prendere dall’ansia nel dover imbustare la spesa nei sacchetti di plastica mentre velocemente la commessa li prezza.

Si sente quella pressione che sale perché nel nostro tentativo di aprire le buste della spesa, gli oggetti si accumulano e la fila aumenta.

Poi si deve pure pagare e nel frattempo non si sa cosa fare prima. Se ci pensiamo, la principale difficoltà è legata ai problemi che ci sono nell’aprire le buste di plastica.

Sono quelle che ci fanno perdere in effetti più tempo del previsto nel tentativo di aprirle in vari modi.

I metodi classici che usiamo per aprire il sacchetto della spesa

Fra questi possiamo citare quello di strofinare il sacchetto con le dita oppure usando la saliva per rendere il tutto più scivoloso ed aprirli. Oppure ancora usando le unghie per trovare la fessura magica per allargare il sacchetto.

Tutto questo poi si complica se il sacchetto non è uno ma sono tanti per via della spesa. Questo incrementa i momenti di ansia mentre tutte le persone sono lì in attesa che il nostro turno di pagare finisca.

Ci sentiamo osservati e allo stesso tempo lanciamo sguardi in cerca di aiuto per terminare il più in fretta possibile.

Il Covid ha complicato tutto

Purtroppo, questo problema, oggi è diventato ancora più difficile da risolvere per via del Covid e quindi con l’utilizzo di mascherina, amuchina, e guanti.

Infatti, non si può usare più il metodo della saliva che per quanto potesse essere una soluzione, era comunque poco igienico.

Inoltre, con i guanti il sacchetto tutto attaccato risulta ancora più scivoloso. Quindi come fare? Sembra incredibile ma grazie a questo trucchetto non perderemo più tempo al supermercato per aprire le fastidiose buste di plastica.

Il trucchetto per aprire il sacchetto in poco tempo

Infatti, esiste un rimedio poco conosciuto ma che adesso può tornare utile. Sia con i guanti o a mani nude, basterà prendere le estremità del sacchetto dai manici (o i bordi superiori) e tirarli leggermente verso l’esterno.

Serviranno un paio di piccoli colpi, non troppo energici perché si corre il rischio di strappare il sacchetto verso l’esterno e quest’ultimo si aprirà. Nel dettaglio, le parti che solitamente sembrano incollate tenderanno a separarsi.

Ecco che sembra incredibile ma grazie a questo trucchetto non perderemo più tempo al supermercato per aprire le fastidiose buste di plastica.