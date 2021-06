La menopausa è il momento in cui una donna attraversa dei cambiamenti sia fisici che emotivi che possono influire più o meno negativamente nella quotidianità. Uno dei problemi legati alla menopausa è l’aumento di peso causato dalla variazione ormonale e dallo stile di vita.

Perché si ingrassa? Le risposte sono varie. Il metabolismo rallenta, aumenta il grasso viscerale, è possibile che insorga il fenomeno dell’insulino-resistenza e per ultimo aumenta il senso di fame. La distribuzione della massa grassa, in menopausa, si accumula soprattutto a livello addominale e viscerale.

Innanzitutto, consigliamo di recarsi dal proprio medico di fiducia per ovviare a questo problema, a livello di ormoni. Sarà questo ad indicare le terapie necessarie qualora servissero.

In questo articolo si parlerà di consigli per le donne in menopausa che non presentano particolari tipi di problemi legati al fenomeno. Basterà seguire delle piccole accortezze per migliorare lo stile di vita e l’alimentazione.

Sembra incredibile ma grazie a queste 5 strategie si potrà dire finalmente addio al grasso addominale in menopausa

La prima cosa da fare è sicuramente cambiare le proprie abitudini, non solo a livello alimentare. Visto che il metabolismo rallenta, dobbiamo fare in modo di accelerarlo con l’attività fisica. Ciò nonostante, non dobbiamo seguire la stessa attività che abbiamo seguito fino ad ora ma dobbiamo compensare la riduzione del metabolismo. Quindi aumentare la resistenza facendo dell’attività fisica più attiva.

Sembra incredibile ma grazie a queste 5 strategie si potrà dire finalmente addio al grasso addominale in menopausa. Vediamo nel dettaglio.

1) Bisogna eliminare lo zucchero e soprattutto quello aggiunto, cioè quello che la natura non fornisce già di per sé. Quindi dobbiamo comprare al supermercato, per esempio, un succo di frutta che espressamente presenta la dicitura “senza zuccheri aggiunti”.

2) Bisogna assumere alimenti integrali, ad alto contenuto di fibre e basso indice glicemico.

3) Bisogna assumere la giusta quantità di proteine evitando sia di eccedere sia di limitarsi. L’ottimale quantità di proteine da assumere è di 1,5 gr per ogni chilogrammo di peso.

4) Bisogna avere una sorta di diario nutrizionale tramite un app gratuita sullo smartphone dove inserire ogni alimento che si mangia. Si calcolano così non solo le calorie ma anche i nutrienti che assumiamo ogni giorno.

5) Bisogna fare regolare attività fisica. Per eliminare il grasso addominale, gli esercizi indicati sono quelli cardio-fitness, gli addominali, plank e work-out.