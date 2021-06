L’idratazione corretta è il segreto per ogni buon allenamento. Soprattutto in estate quando le temperature sono più calde e il nostro corpo elimina i liquidi più velocemente. Per questo motivo dobbiamo sempre bere, sia prima che dopo gli sforzi fisici. E la scienza ci dice che le bevande fresche non sono sempre la migliore soluzione. Sembra incredibile ma forse abbiamo sempre sbagliato come e cosa bere dopo l’allenamento.

Le incredibili proprietà delle bevande calde

Una ricerca scientifica ha paragonato la temperatura del corpo dopo un allenamento di persone che avevano ingerito bevande calde e fredde. Ebbene dallo studio è emerso che gli atleti che avevano bevuto qualcosa di caldo dopo lo sforzo erano riuscite a raffreddarsi molto più velocemente. Con notevoli benefici sui tempi di recupero e sulla stanchezza.

Questo perché le bevande calde aumentano velocemente la sudorazione. E di conseguenza riducono il tempo che serve al nostro corpo per ritrovare la giusta temperatura. Se quindi dopo il nostro allenamento siamo nelle condizioni ambientali per poter far evaporare il sudore proviamo a bere un tè o una tisana. E se il sudore ci crea disagio non preoccupiamoci. Con questi consigli riusciremo anche a smettere di sudare anche dopo aver fatto la doccia.

Sembra incredibile ma forse abbiamo sempre sbagliato come e cosa bere dopo l’allenamento: i pericoli delle bevande fredde

Bere qualcosa di freddo o ghiacciato, al contrario, può essere molto pericoloso. Anzi, ci farà ottenere l’effetto contrario. Il freddo restringe notevolmente i vasi sanguigni e rallenta il fluire del sangue. Per sopperire al problema il nostro corpo è costretto a mantenere il calore all’interno, impedendoci di raffreddarci e facendoci sentire più accaldati.

Sulla scelta di cosa bere influiscono molto anche le condizioni climatiche in cui ci alleniamo. Se viviamo in un posto caldo e umido scegliamo sempre una bevanda a temperatura ambiente. Se invece il clima è secco e il tasso di umidità è basso proviamo a bere qualcosa di caldo. Ritroveremo l’equilibrio in pochi minuti.

Qualunque sia la nostra scelta non dobbiamo mai restare disidratati. Rischiamo problemi ben più gravi di un semplice eccesso di caldo o di stanchezza.