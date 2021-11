La moda è davvero incredibile. A volte, infatti, riesce a sorprenderci in modo straordinario. Spesso capita di ammirare gli abiti che vengono presentati sulle passerelle. E oltre la bellezza e la maestosità dei vestiti proposti, ciò che ci sorprende è anche il ritorno di alcune mode di anni passati che tornano più forti che mai. Le tendenze, infatti, si ripetono nel corso del tempo, adattandosi alla contemporaneità ma conservando quel tocco vintage che molti di noi adorano tantissimo. Un aspetto meraviglioso del mondo della moda è che possiamo sempre sperare che il nostro capo preferito di anni e anni fa prima o poi torni su passerelle e negozi, per ricordarci degli anni meravigliosi e per essere nuovamente indossato con grande fierezza.

Sembra incredibile ma finalmente torna in auge questa moda anni Sessanta che tantissimi amavano alla follia

Come abbiamo capito, non è raro che la moda torni dal passato per allietarci con qualche abito di cui eravamo tanto innamorati. Per esempio, abbiamo spiegato in questo nostro precedente articolo come questa giacca anni Ottanta sia tornata in pompa magna. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato come questo accessorio, che sembrava ormai datato, sta conquistando nuovamente tutti. Oggi continuiamo la lista. E in questo caso descriviamo un altro look tornato che pensavamo ormai dimenticato. Infatti, sembra incredibile ma finalmente torna in auge questa moda anni Sessanta che tantissimi amavano alla follia. Vediamo quindi, più nel dettaglio, di cosa si tratta.

Ecco qual è lo stile amatissimo finalmente tornato sulle passerelle che sicuramente ci conquisterà di nuovo proprio come in passato

Forse non tutti se lo aspetterebbero, ma lo stile che sembra ormai tornato nuovamente in auge è davvero inimmaginabile. Si tratta di quello ispirato ai college inglesi o americani degli anni Sessanta. Abbiamo capito bene. Per quanto questo genere di look sembrasse ormai finito nel dimenticatoio, con pochissimi strascichi, nella contemporaneità, pare che ora sia tra i più richiesti e ricercati. E basta guardare le passerelle con attenzione per rendersene conto. Dunque, potremo spolverare (se li abbiamo ancora) i pullover oversize con le scritte giganti che attirano l’attenzione e non solo. Infatti, nel nostro armadio, potranno comparire nuovamente anche i baschi in testa abbinati alle gonne a pieghe. E continuando, dovremo accostare anche i tipici anfibi con le calze tirate quasi fino al ginocchio. Insomma, tutti questi abiti insieme andranno a formare il look dei college, che ormai tanti di noi ritenevano caduto nell’oblio.

