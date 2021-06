Una delle prime cose che insegniamo ai nostri bambini è di non fare la pipì nella doccia a meno che non ci sia un’emergenza. Ma non è uno scandalo e né una vergogna se ci capita soprattutto sotto una doccia calda e al termine di una giornata stressante. Poi ovviamente l’importante è igienizzare e sanificare. Sembra incredibile ma fare la pipì in doccia non è vergognoso ma salutare come sostengono molti esperti. Caliamo un velo sulle timidezze e andiamo a svelare con la nostra Redazione questo argomento tabù.

Sembra incredibile ma fare la pipì in doccia non è vergognoso ma salutare

Ai corsi di sopravvivenza insegnano che la pipì è il miglior disinfettante che possiamo avere in situazioni di emergenza. E, in effetti, anche alcuni scienziati sostengono che fare la pipì sotto la doccia impedisca ai funghi di aggredire i nostri piedi. Se per caso abbiamo anche qualche taglietto l’ammoniaca della pipì aiuterà e cicatrizzare. Incredibile ma vero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Risparmiare carta igienica e acqua dello sciacquone

Dopo il vantaggio sulla salute ecco quello per il portafoglio. Fare la pipì sotto la doccia ci permette infatti di risparmiare sia la carta igienica che l’acqua dello sciacquone del wc. Quantificato secondo gli idraulici in circa un litro e mezzo ogni volta che tiriamo l’acqua. Ecco perché non trattenersi sotto la doccia è anche un valido risparmio sul budget di casa. Questo poi significa anche risparmiare l’acqua del pianeta e dare un consistente aiuto alla salvaguardia del patrimonio idrico mondiale.

Curiosità finale sulla pipì

Detto della pipì in doccia e anticipato qualche concetto ecco qualche curiosità su di un elemento che ci accompagna in molte fasi della nostra giornata.

L’urina è infatti composta per il 95% d’acqua e di sostanze del nostro organismo. Addirittura, gli scienziati parlano di oltre 3.000 sostanze presenti. Altro non è che il prodotto finale che i reni espellono dopo il metabolismo, per quello è importantissimo bere tanta acqua soprattutto d’estate.

Secondo gli esperti un adulto riesce a produrre quasi 600 litri di urina all’anno e che in una vita umana di media durata passiamo quasi 4 mesi a fare pipì.

Approfondimento

La marmellata meravigliosa che tutti dovremmo mangiare perché fa digerire aumentando gli anticorpi