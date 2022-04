La Pasqua è davvero alle porte ed è ufficialmente arrivato il momento di pensare ai dolci che porteremo in tavola per le feste. Tra pochi giorni saremo alle prese con pastiere, uova e colombe. Oppure con qualche sfiziosa alternativa proveniente dalla tradizione italiana. O ancora con grandi classici come l’intramontabile cheesecake. Oggi parleremo proprio di questo amatissimo dolce e scopriremo come potremmo renderlo più leggero cambiando un solo ingrediente. E sembra incredibile ma esistono 10 alternative al burro per prepararlo e alcune ci sorprenderanno con la loro bontà e leggerezza. È il momento di mettersi ai fornelli.

Margarina e oli vegetali sono perfetti per sostituire il burro

Iniziamo da un prodotto molto simile al burro: la margarina. La differenza è che è di derivazione vegetale ed è senza lattosio. Per il nostro dolce basterà sostituire la stessa quantità di burro con la margarina.

Proseguiamo con i vari oli vegetali, che possiamo trovare tranquillamente al supermercato. Tra i grandi classici possiamo optare per l’olio d’oliva e l’olio di semi. Tra quelli più particolari c’è l’olio di cocco. In questo caso dovremo maneggiarlo con cura perché contiene notevoli quantità di colesterolo.

Il segreto per una cheesecake da urlo è il miele

Pochi ci pensano ma il miele è un prodotto fenomenale per la cheesecake. Non solo per le sue proprietà e il quantitativo di calorie decisamente inferiore a quello del burro, della panna e dell’olio d’oliva. Il miele è in grado di assorbire l’umidità ed è straordinario per addensare e non far sbriciolare i dolci da forno.

Sembra incredibile ma esistono 10 alternative al burro per la cheesecake e molte di queste sono decisamente più leggere di panna e olio d’oliva

Veniamo ora alle alternative al burro più insolite e forse inaspettate. Due derivano dal trattamento della frutta. Se abbiamo dei datteri o delle mele, proviamo a trasformali in una purea con il frullatore. Funzioneranno alla grande come addensanti naturali e la quantità che ci serve sarà la stessa del burro.

Un ingrediente molto particolare per preparare una cheesecake dal gusto insolito è la tahina. Ovvero la pasta di sesamo. È un prodotto per creare una base consistente e a prova di forno e il suo sapore ci lascerà di stucco.

Anche il tofu potrebbe fare al caso nostro se vogliamo una cheesecake vegan. In questo caso, però, dovremmo trattarlo con un olio di semi per ammorbidirlo prima di iniziare a mescolarlo con i biscotti.

L’ultima possibile alternativa al burro è la crema di zucca. Sì, abbiamo letto bene. Togliamo i semi dalla zucca, cuociamola al vapore e passiamo la polpa nel frullatore. Il nostro addensante per la base della cheesecake è pronto.

