I francesi ci hanno portato la loro rivoluzione, Napoleone e una cultura unica del vino. La loro lingua e cultura sono apprezzate tantissimo in Italia e Parigi è spesso vista come la città dei sogni, dell’amore e della cultura.

I vini, tuttavia, come i formaggi, sono la punta di diamante dei nostri vicini di casa. Lo champagne, il sauternes, i bordeaux e i vini di Borgogna sono considerati tutti tra i vini migliori del mondo. Non c’è, infatti, famiglia italiana che non ne consumi almeno una bottiglia all’anno.

La cultura del vino è talmente radicata in Francia che, alcuni dottori, hanno addirittura sottolineato i benefici del vino sulla nostra salute. Non solo quindi sul morale, ma proprio sulla guarigione da alcune malattie. Almeno questa è l’opinione del dottor Maury, che ha pubblicato un libro intitolato “Curatevi con il vino”, pubblicato dalla casa editrice Nil. Andiamo a vedere cosa dice il dottore. Sembra incredibile ma esiste un vino diverso adatto a curare ogni malattia.

Champagne

Vino indicato per chi ha muscoli stanchi, specie per chi ha il cuore stanco. Lo champagne porterà incredibili benefici ai cardiopatici e a chi si sente affaticato. Elementi tonici e nutrivi che accompagnano i nostri tessuti muscolari e li riparano.

Bordeaux

Questo vino ha molto ferro. Gli anemici, sempre secondo il dottore, dovrebbero consumarlo con costanza. I Bordeaux hanno tanti tannini, quindi anche un antibiotico naturale.

Vino bianco secco

Il vino dei reni, perfetto per farli lavorare. Stimolando la diuresi, questo tipo di vino sembra proprio essere ideale per chi ha male ai reni.

Borgogna

Secondo il dottore, il Borgogna è un vino molto ricco di elementi nutritivi che fanno molto bene all’epatico. Chi accusa dolori al fegato, secondo il dottor Maury, dovrebbe assumere almeno un bicchiere al giorno di Borgogna.

Va da sé che questo libro abbia creato scalpore in Francia, ma soprattutto presso coloro che non bevono. Ad ogni modo, con moderazione, proviamo a crederci tutti. Infatti, sembra incredibile ma esiste un vino diverso adatto a curare ogni malattia.