Tutti i padroni sanno che gatti e cani sono capaci di un affetto profondo. Il loro amore incondizionato si dimostra in tanti piccoli gesti che l’essere umano deve saper cogliere. Il cane lo può dimostrare riportando un legnetto trovato al parco. o Ancora, quando silenziosamente si accuccia accanto all’amico umano.

Anche il gatto ha i suoi modi per mostrare il suo amore. Nonostante siano meno estroversi del cane, i nostri felini di casa riescono a farci percepire i loro stati d’animo. A volte possono sembrare scostanti e senza regole. Per esempio, in questo articolo abbiamo parlato di come insegnare al gatto a non saltare sui mobili. Tutto questo deriva dalla natura stessa del gatto, indipendente e fiero.

Tuttavia, basta avere costanza per riuscire a conquistare il suo cuore. Il segnali per capirlo sono tanti. Ma alcuni comportamenti continuano a stupire i padroni di gatti. Infatti, sembra incredibile ma ecco spiegato perché il gatto si lecca subito dopo che lo accarezziamo. Se ci è capitato di notare nel nostro gatto questo strano comportamento, qui sveliamo perché lo fa.

Perché e quando il micio si lecca

Uno dei passatempi preferiti dei gatti è leccarsi. Amano farlo principalmente per una questione di pulizia. Questa operazione molto accurata può, infatti, durare anche diversi minuti. La seconda ragione per cui il gatto passa il tempo a lisciarsi il pelo è perché lo rilassa. Alcuni gatti riescono a trascorrere anche il 40% della loro giornata leccandosi. In alcune occasioni questo comportamento può addirittura risultare inadeguato. Può capitare che, per il troppo leccarsi, il gatto si procuri delle piccole ferite o abrasioni della pelle. In questi casi è bene accertarsi se questo comportamento non derivi da stress o altre cause.

Sembra incredibile ma ecco spiegato perchè il gatto si lecca subito dopo che lo accarezziamo

Ma perché appena comincio ad accarezzare il mio gatto lui inizia a leccarsi? Alcuni esperti affermano che questo gesto contemporaneo alle coccole potrebbe essere un rafforzativo. Per spiegarci meglio, leccandosi il gatto risponde al gesto d’affetto che sta ricevendo. Quindi potremmo interpretarlo come un gesto di gradimento delle coccole.

Al contrario, un’altra scuola di pensiero afferma che leccandosi il gatto è infastidito. Il contatto con la nostra pelle e l’odore che rilascia sul suo pelo gli potrebbe dare fastidio. Leccandosi, il gatto riesce a eliminare tutte le tracce del passaggio delle nostre mani sul suo manto. Infine, altri sostengono che il gatto cominci a leccarsi per prolungare quella sensazione positiva che deriva dalle carezze. Ora tocca a noi cercare di capire a quale delle 3 possibilità si avvicina il nostro gatto.

