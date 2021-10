Con gli animali che abbiamo in casa abbiamo un rapporto molto intenso e profondo. D’altronde, tutti i padroni di animali domestici sanno bene quanto ci si può affezionare a un amico a quattro zampe.

Spesso, però, questo legame così forte ci da l’idea di conoscere benissimo tutti i lati del carattere del cane o del gatto. Quando invece potremmo stupirci di tutte le spiegazioni che possono nascondersi dietro loro determinati atteggiamenti. Oggi, a questo proposito, andremo a parlare proprio di uno di questi atteggiamenti.

Comportamenti bizzarri

Già pochi giorni dopo aver aperto le porte di casa a un nuovo animale potremmo accorgerci di comportamenti che, a prima vista, alcuni potrebbero considerare bizzarri. Soprattutto poi se, come succede nella maggior parte dei casi, si tratta di cuccioli con pochi mesi di vita.

Del resto, la maggior parte di noi non è esperta di comportamenti animali e, giustamente, potremmo considerare strane diverse abitudini. Eppure, molte volte, si tratta di atteggiamenti comunissimi, che presentano una spiegazione più che plausibile.

Sembra incredibile ma ecco perché questa razza di gatto ciuccia continuamente collo e coperte

Di tutti gli animali, oggi ci occuperemo in particolare dei felini più amati dagli Italiani, ovvero i gatti. Difatti, da fare la pasta sul divano a graffiare i materassi continuamente, sono diversi gli atteggiamenti dei gatti che potremmo far fatica a capire. In questo articolo vogliamo parlare, in particolare, del comportamento che vede il gatto ciucciare ossessivamente il collo del padrone. Come anche le coperte, le lenzuola e i cuscini di casa.

Le motivazioni dietro questa abitudine possono essere diverse, ma la più probabile riguarda il desiderio di trovare un sostituto alle mammelle della mamma. Difatti, i gatti solitamente entrano nelle case ancora molto piccoli. Motivo per cui vedono in alcune parti del corpo dei padroni, come anche in altri oggetti, una somiglianza con le mammelle del genitore che li allattava.

Ecco dunque che, al fine di ripetere quel movimento a lui così naturale, riproduce il gesto di ciucciare sul collo degli umani. Inoltre, non tutti lo sanno ma questo atteggiamento si rivela più frequente soprattutto in alcune razze. Tra queste troviamo una delle più famose e comuni, ovvero quella siamese.

La ragione anche qui è da ricondurre a ciò che abbiamo detto prima. Difatti, il gatto siamese solitamente vive una fase dello svezzamento più lunga rispetto agli altri gatti. L’abitudine di ciucciare, dunque, in questi esemplari la vediamo non solo più frequentemente ma anche più protratta nel tempo. Quindi, sembra incredibile ma ecco perché questa razza di gatto ciuccia continuamente collo e coperte.