La spugnetta del trucco è sicuramente uno degli accessori indispensabili nella beauty routine. In effetti, risultano particolarmente efficaci per applicare omogeneamente prodotti liquidi come il fondotinta, l’illuminante o il correttore.

Ne esistono davvero di tutte le marche, forme e colori, ma l’aspetto più importante riguarda la sua manutenzione.

L’importanza di una corretta pulizia

Innanzitutto, una pulizia adeguata ci consente di scongiurare la formazione di batteri o muffe, certamente nocivi per la nostra salute. Inoltre, è utile per mantenere l’integrità del prodotto, evitando di doverlo sostituire con troppa frequenza.

A tal proposito, è bene ricordare che comunque sarebbe consigliabile cambiare la spugnetta ogni 4/6 mesi, sempre per questioni di igiene.

In ogni caso, quando sulla sua superficie compaiono delle macchioline e ci sembra che emani cattivo odore, è giunto il momento di eliminarla.

Tuttavia, la tendenza di congelare questo accessorio non ha nulla a che fare con la sua detersione. Sembra incredibile, ma ecco perché molti stanno mettendo in freezer la spugnetta del make up: scopriamolo insieme.

Congelare la spugnetta di bellezza: il trend lanciato da Tik Tok

Nell’era del Web, una tale particolarità non poteva che trovare visibilità sui social: la spugnetta congelata è il nuovo trend lanciato su Tik Tok.

L’idea è quella di spruzzarla con acqua e riporla in congelatore per almeno un’ora. Una volta ghiacciata, consentirebbe una stesura ancora più omogenea del fondotinta.

I risultati pubblicizzati dai video virali sembrano davvero straordinari, ma naturalmente, è bene sempre approfondire.

Sembra incredibile ma ecco perché molti stanno mettendo in freezer la spugnetta del make up

La tecnica in oggetto è stata sottoposta all’attenzione di alcuni esperti di bellezza, che hanno espresso la loro opinione in merito.

Il parere degli esperti

Intervistata dalla rivista “Allure”, la dermatologa americana Mona Ghoara afferma che questo trucchetto beauty sembrerebbe sicuro.

La spugna congelata aiuterebbe a diminuire il gonfiore sotto gli occhi e ridurre le borse, come gli impacchi freddi impiegati nei centri benessere.

Tuttavia, aggiunge che la userebbe solo per il contorno occhi e non su tutto il viso, per evitare possibili irritazioni.

La dermatologa di Los Angeles Ava Shmaban ci tiene invece a puntualizzare che il congelamento non sostituisce la corretta pulizia del prodotto.

Le tendenze più strane

Ciò detto, è pur vero che negli anni sono tantissime le tendenze spopolate sui social che hanno visto come protagonista la mitica spugnetta. Inutile dire che molte erano davvero strampalate e probabilmente non particolarmente igieniche.

La spugna di bellezza è stata sostituita dagli influencer amatoriali con vecchi calzini o addirittura riciclando quella dei piatti.

Insomma, l’universo beauty non finisce mai di stupirci, ma ricordiamo sempre di verificare i nuovi trend per non danneggiare pelle, viso e capelli.

