Il periodo delle fioriture è sempre un grande spettacolo alla vista, ma purtroppo non dura in eterno. Ogni fiore nasce timido, esplode in un mare di colore e poi semplicemente sfiorisce. Far durare un fiore in eterno è praticamente un’impresa da grandi. Per questo la Redazione ha pensato a un bellissimo fiore che sboccia in primavera e dura fino a inizio autunno. Si tratta della Cassia, un albero sempreverde con foglie simili all’ulivo e magnifici fiori gialli a grappolo. Sembra incredibile ma ecco l’eccezionale pianta da avere per balconi e giardini fioriti 8 mesi all’anno, dalla primavera e fino all’autunno. La pianta è pure straordinariamente resistente anche sotto lo zero e con il freddo. Ecco tutti i segreti più utili nella sua coltivazione e come godere delle sue spettacolari fioriture.

Come coltivare correttamente la Cassia e quali cure garantirle

Il maggiore beneficio è che la Cassia non subisce troppo l’attacco di afidi e parassiti alle nostre latitudini. L’unica minaccia da tenere sotto controllo è la cocciniglia, che colpisce tantissime piante, anche da interno, e che bisogna eliminare con questa semplice soluzione naturale.

Per quanto riguarda il terreno è necessario che questo sia ben drenato e possibilmente sciolto, un misto tra sabbia e torba. Suggeriamo di mantenerlo sempre ricco di materia organica e di concimarlo ogni 3 o 4 mesi.

La Cassia predilige un’esposizione abbastanza soleggiata, ma questo non significa che la pianta non sopravvive anche al freddo. Essa riuscirà a tollerare anche temperature sotto lo zero.

Per quanto riguarda le irrigazioni sono solo le Cassie coltivate in vaso a richiedere più frequenti irrigazioni. Bisognerà annaffiare la Cassia in vaso in maniera abbondante durante l’estate e il riposo vegetativo. Le specie coltivate in piena terra, invece, hanno bisogno d’acqua solo in caso di prolungati periodi di siccità. Altrimenti per queste basterà la semplice caduta di acqua piovana.

Non occorreranno frequenti interventi di potatura, ma basterà solo privare la pianta dei rami secchi per favorire la crescita dei fiori. Queste sono magnifiche infiorescenze a grappolo di colore giallo. Il fiore è molto simile a quello del glicine per la forma. La pianta fiorisce da marzo fino all’arrivo dei primi mesi di autunno, regalando un vero spettacolo alla vista.

È opportuno evitare di piantare la Cassia in terreni argillosi, ma esiste comunque una soluzione. Infatti, sparpagliare foglie e paglia su un terreno argilloso produce questo effetto incredibile.