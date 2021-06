Arriva l’estate e il caldo inizia a farsi sentire.

I viaggi in auto sono tra le cose più pesanti da sostenere. Basta parcheggiare in un luogo soleggiato per ritrovare la propria auto surriscaldata. Tra i primi gesti che compiamo in questi casi c’è avviare l’aria condizionata. È un movimento quasi automatico, ma quasi indispensabile per resistere alle calde temperature.

Ma ci siamo mai chiesti quanto si consuma realmente quando si avvia il condizionatore? La realtà, infatti, è che il consumo di carburante aumenta, e anche notevolmente. Sembra incredibile ma ecco la verità su quanto spendiamo di carburante ogni volta che accendiamo l’aria condizionata nell’auto. Scopriamolo insieme.

Abbassa anche le performance del veicolo

Quando avviamo l’aria condizionata, non aumentiamo solo i costi di carburante. Le performance dell’auto si abbasseranno. Questo succede perché la potenza prodotta dalla combustione del motore non si dirige solo alle ruote motrici, ma collabora anche con il condizionatore.

Per questo motivo, avvertiremo una sorta di rallentamento dell’auto. Questo, però, è del tutto normale e non deve spaventarci.

I consumi effettivi

Non ci sono dati sempre validi in questi casi. Ogni auto ha caratteristiche diverse dalle altre, quindi non ci sono regole generali.

Per calcolare il consumo effettivo dell’auto, ci sono molte variabili da prendere in considerazione. Ad esempio, il modello dell’auto, la grandezza dell’abitacolo, la temperatura esterna, e tanto altro ancora.

Il sito del Governo canadese afferma che l’uso del condizionatore nell’auto fa aumentare i consumi di carburante del 20%. Altre statistiche parlando addirittura del 30%. In generale, quindi, il consumo di carburante si aggira intorno al 20-30%. Sembra incredibile ma ecco la verità su quanto spendiamo di carburante ogni volta che accendiamo l’aria condizionata nell’auto.

Ognuno di noi potrà fare comodamente i propri calcoli e arrivare alle dovute conclusioni. Insomma, i consumi sono notevoli. Come scritto in precedenza, però, i valori cambiano in base all’auto utilizzata. La differenza la fa anche il modello del veicolo, quindi i consumi di un’auto a benzina saranno diversi da un’ibrida e viceversa.

