Una mela al giorno toglie il medico di torno. Questo è forse uno dei detti più famosi e usati da sempre. Tutti noi, infatti, sappiamo quanto possa far bene una mela al nostro organismo. E il suo gusto, poi, è davvero delizioso. Proprio per questo motivo, molti di noi sono abituati a gustare e mangiare questo frutto con frequenza e piacere. Ma molti fanno un grande errore. Infatti, diverse persone tendono a buttare via la buccia di questo alimento, senza essere consapevoli di star sbagliando. E oggi spiegheremo in breve il perché.

Sembra incredibile ma ecco cosa possiamo ottenere se non butteremo le bucce di mela

Non tutti sono soliti al riciclo. Ma questo tipo di azione è davvero un’abitudine formidabile. Infatti, riutilizzando oggetti e cibi che di solito buttiamo via, possiamo dar vita a delle cose davvero fantastiche. Per esempio, sembra incredibile ma ecco cosa possiamo ottenere se non butteremo le bucce di mela: una deliziosa salsa. Molti non conoscono questo riutilizzo della buccia di questo frutto, ma in realtà potremo ottenere un condimento davvero delizioso. Ecco quindi come realizzarlo.

Come preparare la salsa di bucce di mela in poche e semplici mosse

Prendiamo la buccia di 3 mele, un limone, olio extravergine di oliva, rosmarino, ginepro e sale. Ora, prendiamo una pentola e inseriamo le bucce ben lavate, un cucchiaio di olio, il rosmarino, il ginepro e saliamo a piacere. E, infine, versiamo anche il limone grattugiato. Facciamo cuocere il tutto per circa una decina di minuti e quando gli ingredienti saranno ben cotti mettiamo tutto nel frullatore. Quando vedremo che la crema ormai è completa, mettiamo il tutto in una ciotola e assaggiamo. Rimarremo stupiti dal sapore unico ottenuto con questa salsa particolare e realizzata con un’idea di riciclo. E sicuramente non potremo più farne a meno. Perciò, tutto ciò che dobbiamo fare adesso, è provarla!

