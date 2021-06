In tanti rimangono stupiti dalla fantasia con cui alcune persone si impegnano per tenere l’abitazione in ordine e, soprattutto, lontana dai soliti problemi casalinghi. Infatti mentre alcuni sono abituati ad utilizzare i metodi classici, che prevedono prodotti appositi e strumenti adeguati, altri invece si affidano a tecniche diverse. Tra rimedi della nonna e metodi rudimentali ma efficaci, possiamo veramente imparare tanto da chi risolve problemi in casa utilizzando la fantasia.

Mai buttare

Non è certo la prima volta che ci troviamo a sottolineare l’importanza di considerare qualsiasi scarto a nostra disposizione come una risorsa. E dunque di ragionare bene prima di gettare via un qualcosa che, magari, potrebbe rivelarsi estremamente utile in occasioni future. E infatti, non per caso, il rimedio che presenteremo oggi si basa proprio su uno scarto, spesso sottovalutato da molti, ovvero la buccia di cetriolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile ma è questo il motivo per cui tutti stanno lasciando 5 bucce di cetrioli sulla ringhiera del balcone

Pochissimi ne sono a conoscenza, ma la buccia di questo ortaggio dal sapore intenso risulterà essere un grande aiuto anche contro uno dei problemi che in queste settimane sta mettendo alla prova moltissimi di noi. Ovvero la presenza, sul terrazzo e nel giardino, di insetti fastidiosi e per alcuni anche spaventosi, ovvero i calabroni. Infatti il cetriolo, ed in particolare le sue bucce, per questi animali risulta essere un repellente estremamente efficace. Posizionandole in punti strategici dunque, come appunto la ringhiera, riusciremo ad allontanarli definitivamente.

Ed è proprio questa la ragione che ha portato tantissimi ultimamente a lasciarne cinque sulla ringhiera del terrazzo, così da coprire tutto il perimetro. In questo modo infatti non soltanto i calabroni, ma anche le vespe, le api e molti altri insetti ci penseranno due volte prima di farci visita. Si tratta di un rimedio che sta prendendo sempre più piede, proprio grazie alla sua efficacia e, soprattutto, all’incredibile facilità con cui realizzarlo. Ed infatti sembra incredibile ma è questo il motivo per cui tutti stanno lasciando 5 bucce di cetrioli sulla ringhiera del balcone.