Sembra incredibile ma è questa la razza di cane da compagnia che viene abbandonata più spesso nei canili

Abbandonare un amico a quattro zampe dopo esserci presi la responsabilità di adottarlo è un atto vile e crudele, ma purtroppo ancora diffuso in Italia. A subire questo destino sono soprattutto i cuccioli meticci, che non hanno alcun valore economico per i proprietari. Molti quindi scelgono di sbarazzarsene e li abbandonano senza farsi scrupoli. Altre volte, può succedere che i proprietari non vogliano prendersi l’impegno di educare il proprio cane, e quando questo mostra alcuni problemi comportamentali, viene subito abbandonato.

Ma a volte sono anche i cani di razza a subire questo destino, e tra questi, c’è una razza che viene abbandonata più spesso di altre. Ecco quale.

Le ricerche confermano che il Maltese è il cane più abbandonato

Ma qual è la razza più abbandonata: si tratta dell’adorabile maltese. Il maltese è una razza antichissima, il cane da compagnia per eccellenza, che è diffuso non soltanto in Italia, ma in tutto il Mondo. Ed è proprio il piccolo maltese che viene abbandonato da padroni senza scrupoli più di altre razze. Il motivo? È assolutamente banale: il maltese ha l’abitudine di abbaiare molto, ed è difficile educarlo a dovere e persuaderlo a non abbaiare. Le ricerche confermano che in diversi stati, tra cui la Corea e l’Australia, il maltese era la razza più abbandonata. Ma purtroppo non la sola.

Il maltese non è il solo cane a venire abbandonato da chi non si era reso conto dell’impegno necessario ad educare un cane. Altre razze che vengono frequentemente abbandonate sono quelle da caccia e quelle considerate ‘pericolose’.

Razze da caccia e molossoidi

Il gruppo di razze canine più numeroso nei canili sembra però essere un altro: quello dei cani da caccia. Purtroppo molti cacciatori senza scrupoli sono alla ricerca di "cani robot" che obbediscono immediatamente e senza esitazione agli ordini. Cani difficili da addestrare, o che sono spaventati degli spari, o si dimostrano non adatti al riporto, vengono spesso abbandonati nei canili. Un altro gruppo di razze spesso abbandonate è costituito dai molossoidi. Si tratta di cani che hanno bisogno di un grande investimento di tempo per essere educati a dovere, e molti padroni scoprono di non avere la pazienza necessaria per educarli. Per non parlare di quelli che vengono utilizzati nei combattimenti clandestini, il cui triste destino è di finire nei canili, quando non vengono uccisi.

