Alle volte la geografia e la politica potrebbero essere viste come un grande gioco pieno di curiosità che per molti sarebbero insospettabili. Ad esempio, se una navicella aliena atterrasse sulla Terra e chiedesse di parlare con l’istituzione che rappresenta la porzione più grande di territorio del nostro Mondo, molti si potrebbero domandare chi contattare.

Spesso non ci pensiamo, ma alcuni Capi di Stato per una serie di motivazioni storiche e sociali hanno formalmente poteri immensi. Questo può essere dovuto alla particolare forma di Governo adottata. Oppure, più frequentemente, da una situazione fattuale consolidata nel tempo. In base a queste considerazioni, allora, sappiamo che sarebbe proprio questo numero di telefono a dover squillare. Ed ha un prefisso londinese. Sembra incredibile ma è proprio questo il Capo di Stato che rappresenta la più vasta porzione di territorio nel Mondo.

La spiegazione

La Regina del Regno Unito Elisabetta II è formalmente il Capo di Stato della porzione più grande del Mondo. Ci si potrebbe chiedere come sia possibile, vista la discutibile grandezza delle isole britanniche. La spiegazione sarebbe più chiara per gli esperti di Diritto Costituzionale Comparato, visto che normalmente non la consideriamo come Regina di questi due immensi territori.

L’Australia ed il Canada spesso si considerano territori del nuovo Mondo. Cioè lontani dalle logiche care alle monarchie europee. Eppure, a ben vedere, sono entrambe monarchie costituzionali. Il rappresentante di Stato massimo è, formalmente, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Una volta questo potere era molto più evidente. A governare questi due Paesi immensi, infatti, venivano inviati governatori. Da molto tempo, invece, i due popoli eleggono democraticamente i Capi di Stato. Questi inoltre sono sostanzialmente indipendenti. Ma vediamo di quali poteri avrebbe a disposizione la Regina e di quale mole di territorio stiamo parlando.

La dimensione di questi due territori è più che considerevole. Si pensi che il Canada è il secondo Paese per estensione del Mondo. Quanto al grande Paese Oceanico, l’Australia, si pone in quinta posizione. Solo tramite questi due Stati la Regina diventa il Capo di Stato che rappresenta il territorio più grande del Mondo, superando la Russia che conta circa 17 milioni di chilometri quadrati di superficie. Come se non bastasse, Elisabetta è Regina di altri 13 Stati, a cui aggiungere una porzione di circa 170.000 miglia quadrate in Antartide (denominate peraltro Terra della Regina Elisabetta).

Gli altri Paesi sarebbero invece Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu. Concretamente la Regina riveste però ruoli simbolici di rappresentanza. Questi Stati sono indipendenti ma, nonostante ciò, la riconoscono come Regina. I poteri sostanziali da Capo di Stato derivanti non vengono nella maggior parte dei casi esercitati.

La Regina, ad esempio, nomina i Primi Ministri di ciascun governo (che è l’atto formale), accettando però la scelta che viene proposta senza interferire sul merito della scelta (che è l’atto sostanziale). Un caso evidente di questo è rappresentato dal piccolo Paese caraibico che di recente è diventata una Repubblica. Nel caso concreto, la vecchia governatrice dell’isola Sandra Mason è diventata semplicemente la Presidente della neonata Repubblica.