La maggior parte delle persone probabilmente non ci pensa spesso, eppure non tutti gli esseri viventi percepiscono la realtà allo stesso modo. In molti danno per scontato che gli animali domestici, ad esempio, sentano gli stessi odori e vedano le stesse cose dei padroni. Ma dovranno ricredersi.

In tanti pensano di conoscere a fondo il proprio amico a quattro zampe e di comprenderne tutte le sue emozioni. Eppure la realtà è che facendo parte di un’altra specie, non sono poche le differenze che si possono riscontrare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Più che un semplice animale

Per chiunque abbia, o abbia avuto, in passato, un animale domestico, sa bene che è più di una semplice compagnia. Con il corso del tempo il legame che si crea è talmente profondo che si fa veramente fatica alle volte a considerarlo un animale.

Eppure lo è, e come tale, la sua percezione delle cose, e dunque i suoi sensi, sono molto diversi. Non solo l’olfatto dei cani, ad esempio, è di gran lunga sviluppato rispetto a quello degli umani, ma anche la vista ha delle caratteristiche particolari. Infatti, sembra incredibile ma è proprio così che ci vedono i cani.

Il falso del bianco e nero

Si sente spesso dire che i cani non siano in grado di vedere i colori e che tutta la realtà la percepiscono in bianco e nero. Questo però non è assolutamente vero.

I cani sono in grado di vedere i colori, semplicemente non lo fanno allo stesso modo degli umani. Mentre la specie umana riesce a distinguere una vasta gamma di colori, quella canina ne distingue solamente alcuni. Infatti, si dice spesso che la vista canina somiglia molto a quella di un individuo daltonico.

Oltre ai colori, ci sono delle altre importanti differenze. I cani, infatti, non riescono a vedere molto bene da vicino, ma hanno una gran vista quando si tratta della lunga distanza. Inoltre possiedono un campo visivo di gran lunga più ampio di quello umano.

Non sono pochi quelli che pensano che il cane abbia una visibilità ridotta e che non sia in grado di vedere allo stesso modo del padrone, eppure sembra incredibile ma è proprio così che ci vedono i cani.