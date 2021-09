Sta arrivando l’autunno e un po’ di sano shopping potrebbe essere una buona consolazione per salutare il bel tempo e accogliere la stagione fredda. È tempo di maglioni e cappotti, ma tutti i negozi ogni anno sembrano propinarci sempre gli stessi modelli d’abbigliamento.

I veri amanti della moda e dello shopping, però, non si accontentano e non possono fare a meno di cercare pezzi unici. Il modo migliore per accaparrarsi delle vere e proprie chicche a prezzi ragionevoli è ricercare nei negozi vintage o affidarsi alle nuovissime app come Vinted. Lì è possibile trovare pezzi unici a prezzi convenienti, ma non sempre i capi più unici sono accessibili a tutti. Esistono, tuttavia, dei negozi dove è possibile fare grandi affari a prezzi stracciati e il come è semplicissimo.

Sembra incredibile, ma è possibile acquistare capi firmati al chilo

Questa tipologia di negozi si chiama letteralmente “negozio al kg” o “kilo shop”, perché il metodo di vendita dei prodotti è proprio a peso. Vediamo meglio come funzionano:

I clienti che entrano dentro gli shop possono acquistare capi vintage, sia nuovi che usati. La merce non è prezzata ma venduta al chilo. In genere, ogni negozio già all’ingresso stabilisce il prezzo al kg delle merci. Solitamente si parte da 15 o 20 euro al chilo. Nei negozi sono disponibili delle bilance, quelle che solitamente troviamo al supermercato al banco frutta o in salumeria, dove pesare gli abiti.

Qual è la particolarità dei negozi al chilo?

Innanzitutto, il risparmio, ottenere degli ottimi capi ad un prezzo più che ragionevole è già un ottimo motivo per dare un’occhiata. Ma non solo. È possibile, infatti, trovare capi firmati di alta moda a prezzi stracciatissimi. Ad esempio, un capo Burberry usato, pagato al kg insieme ad altri indumenti non supererebbe la ventina di euro, mentre in un negozio costerebbe almeno 600 euro.

Sembra incredibile, ma è possibile acquistare capi firmati al chilo, si trattata di merce spesso invenduta, di vecchie collezioni o usata. Ogni settimana i negozi si riforniscono di chili di merce nuova è c’è sempre modo di trovare delle ottime novità a prezzi vantaggiosi.

I negozi si trovano sparsi in tutte le città d’Italia e basta ricercare “abbigliamento al chilo” su Google per trovare il punto più vicino a noi. In alternativa, per risparmiare sullo shopping autunnale e invernale basta acquistare pochi capi tra quelli in super tendenza per essere sempre alla moda!