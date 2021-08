I felini fanno sicuramente parte di un mondo diverso dal nostro. Tra loro parlano e si scambiano informazioni in modi per noi incomprensibili. E tentano di fare lo stesso con noi. Ma non è possibile comprendere ogni segnale del nostro micio se non impariamo a stare attenti a tutte le sue azioni. Non avendo la parola, infatti, il gatto può spiegarci come si sente solo attraverso il suo corpo. E non sempre la comunicazione è semplicissima.

Sembra incredibile ma così il gatto dice di amarci e noi potremmo non capirlo

Come abbiamo già sottolineato, a volte può essere davvero complicato per alcuni padroni comprendere il proprio micio. Questo felino, infatti, ha un modo tutto suo di parlarci e di spiegarci come si sente. Dobbiamo, perciò, fare sempre molta attenzione al movimento del suo corpo. Per esempio, dovremmo correre in suo aiuto se ha la coda nascosta tra le zampe o le orecchie tirate all’indietro. Così, infatti, ci spiega in breve che si sente minacciato da qualcosa. E forse potrebbe avere bisogno del nostro supporto. Imparando a comprendere questi gesti, potremo sicuramente conoscerlo meglio. E ce n’è uno in particolare che esprime tutta la sua gioia nell’averci al suo fianco. Scopriamo di che cosa si tratta più nel dettaglio.

Ecco come comprendere tutti i segnali del nostro micio per instaurare con lui una relazione duratura e affettuosa

Molti di noi spesso confondono le azioni del proprio gatto, credendo che siano fatte per gioco o per attacco. In realtà il micio, avendo un suo linguaggio, spesso ci dice di amarci e di essere felice di vederci. Ma è facile fraintenderlo. Perciò, se mai dovessimo vedere il nostro gatto alzarsi sulle zampe posteriori e saltellare, capiremo una cosa fondamentale. Che ci ama ed è felice di vederci in quel momento. Infatti, sembra incredibile ma così il gatto dice di amarci e noi potremmo non capirlo! Perciò, quando lo vedremo nuovamente compiere questo gesto, non pensiamo subito male. Non per forza sta giocando o sta provando a difendersi. In questo modo, infatti, il micio esprime tutta la sua gioia nel vederci e nell’averci al suo fianco. Iniziamo ad apprezzare, quindi, i suoi più piccoli movimenti e a stare attenti a come tenta di comunicare con noi.

Il miagolio forse non potremo mai davvero capirlo, ma il linguaggio del corpo sì! Ci basterà fare un piccolo sforzo e il nostro gatto non avrà più alcun segreto per noi!

