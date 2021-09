Avere un water perfettamente bianco e splendente sembra spesso una missione impossibile. Moltissime persone provano ad utilizzare mille prodotti diversi per la pulizia del water, eppure i risultati sono spesso deludenti.

Le strisce nere e sgradevoli da vedere rimangono lì e sembrano non volersene andare per nessuna ragione. La realtà, però, è che esiste un metodo naturale che potrebbe risolvere questi problemi.

Questo metodo non prevede l’utilizzo di prodotti chimici, spesso troppo aggressivi e anche costosi. La tecnica che sveleremo utilizza ingredienti naturali che molto spesso abbiamo già nelle nostre case. Ecco di cosa si tratta.

Sembra incredibile ma con un bicchiere di questo ingrediente il water tornerà bianco splendente senza macchie

Il bagno è la zona della casa in cui si concentrano molte macchie difficilissime da eliminare. Le fughe nere del pavimento, il calcare sulle pareti del box doccia e il water giallastro o rovinato da strisce scure sono i peggiori incubi dei casalinghi.

Abbiamo già constatato, però, che i metodi più semplici spesso sono anche i migliori. Ad esempio abbiamo scoperto come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno.

Inoltre abbiamo visto anche che i vetri del box doccia saranno finalmente splendenti e luccicanti con questo detergente fai da te pronto in 5 minuti.

Per quanto riguarda, invece, la pulizia del water, un metodo efficace per sbiancare la tazza ed eliminare quella brutta e antiestetica patina giallastra è utilizzare questo ingrediente naturale.

Stiamo parlando di limone unito al borace. Sembra incredibile ma con un bicchiere di questo ingrediente il water tornerà bianco splendente senza macchie.

Uniamo 2 tazze di borace e una tazza di succo di limone e stendiamo questa pastella sulle pareti interne del water da pulire. Lasciamo agire per 15 minuti, quindi scarichiamo e notiamo il risultato. Vedremo subito un netto miglioramento e saremo molto soddisfatti del risultato.

Un’altra idea naturale ed efficace

Un altro metodo efficace per pulire la tazza del wc è unire un cucchiaio di detergente per i piatti a 1 bicchiere di acido citrico. Mescoliamo il tutto e uniamo un composto da utilizzare direttamente sulle pareti interne del water.

Questa miscela sarà un detergente molto efficace per la pulizia del bagno, ad alto potere disincrostante e lucidante. Anche in questo caso rimarremo soddisfatti del risultato e finalmente non dovremo più vedere il nostro water rovinato da incrostazioni e difetti.