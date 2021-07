Le piante sono da molti ritenute come un ottimo arredo per rendere unica e speciale la propria casa e per portarvi luce e colore. Eppure, pur amandole, non tutti hanno il pollice verde e spesso vedono morire le piante per chissà quale sbaglio.

Fortunatamente, oggi esiste un oggetto che permetterà anche alle persone di prendersi cura delle piante e di capire esattamente di cosa hanno bisogno. Continuando a leggere, vedremo di che cosa si tratta.

È nato in Lussemburgo il primo vaso intelligente capace di dar voce alle piante. Si tratta di Lua, un vaso che mostra di cosa le piante hanno bisogno. Lua è un vaso di circa 15 cm di diametro che possiede un display con cui mostra al proprietario della pianta le sue “emozioni”. Ovvero, il vaso è dotato di sensori che recepiscono lo stato di salute della pianta e che comunicano al display di cosa questa abbia bisogno. Quindi, lo schermo dirà quando annaffiare la pianta, quando invece sta soffrendo e per quale ragione.

In questo modo anche le persone senza pollice verde potranno veder crescere sane e rigogliose le amatissime piante.

Come funziona Lua

Sembra incredibile ma con questo semplice oggetto avremo sempre piante sane e rigogliose, il vaso Lua. Questo vaso è capace di mostrare fino a 15 “emozioni” della pianta, tra cui ricordiamo le più importanti:

assetata: il terreno è secco e la pianta ha bisogno di acqua; vampiro: la pianta non riceve abbastanza luce solare; strabismo: la pianta è esposta a troppa luce solare diretta; accaldata: la temperatura della stanza o sul terrazzo è troppo alta e la pianta sta soffrendo; raffreddata: viceversa, la temperatura è troppo bassa e la pianta sta patendo.

Il vaso Lua funziona solo se collegato ad una presa di corrente grazie ad un cavo USB. Una volta acquistato il vaso, quindi, basterà collegare il vaso alla corrente, scegliere la pianta da coltivare e piantarla nel vaso. Dopodiché, seguendo le indicazioni di Lua sarà semplice prendersene cura.

Inoltre, è anche possibile controllare il benessere della propria pianta fuori casa grazie ad un’applicazione per smartphone.

Ecco, quindi, come prendersi cura al meglio delle proprie piante con questo vaso intelligente.