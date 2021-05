Negli ultimi anni è sempre più evidente quanto sia importante rispettare il nostro pianeta. Proprio per questo, sta spopolando l’idea di vivere in modo più green, cioè cercando di ridurre il proprio impatto ambientale.

Dalla raccolta differenziata all’uso di energie rinnovabili, ogni giorno si fa un passo avanti verso una vita più green. In contemporanea, gli imprenditori stanno proponendo sempre più idee e prodotti che aiutino in quest’impresa.

Tra questi, un’importante invenzione è la pellicola in cera d’api.

Sembra incredibile ma con questo prodotto si protegge l’ambiente e si riducono di molto gli sprechi di cibo risparmiando anche sulla spesa

In cucina, sia a casa che nei ristoranti, spesso si avvolgono gli alimenti in pellicola usa e getta per conservarli. Questa però è realizzata in PVC, un materiale che inquina molto per essere prodotto e che va smaltito nella plastica.

La pellicola in cera d’api potrebbe sostituire la classica pellicola da cucina usa e getta, riducendo di molto l’impatto ambientale e l’inquinamento.

La pellicola alimentare in cera d’api è ecologica, in cotone biologico imbevuto di cera d’api biologica che permette la conservazione degli alimenti. È lavabile e riutilizzabile per oltre un anno e per questo rappresenta un’ottima opportunità di risparmio alla lunga.

Come si usa?

Questo prodotto si può usare per conservare ogni tipo di cibo, comprese le spezie, o per avvolgere il pranzo al sacco da portarsi al lavoro. Si può impiegare per avvolgere cibi da riporre sia in frigo che nel congelatore a seconda delle necessità.

Molto semplicemente, dopo averlo usato si dovrà lavare con dell’acqua fredda e sapone, o con dell’aceto per disinfettare. L’unico aspetto a cui si deve fare attenzione, è che il caldo può sciogliere la cera. Per cui, non si può mettere in forno e nemmeno usare per avvolgere il cibo prima che si sia raffreddato.

Per concludere, questo prodotto incredibile protegge l’ambiente e permette di ridurre gli sprechi di cibo. Così facendo, si risparmierà anche sulla spesa, aiutando il pianeta e noi stessi a vivere meglio.