Se c’è un periodo dell’anno che rischia di vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto per mantenerci in forma, è sicuramente quello natalizio. In questi giorni è davvero difficile dire di no alle tentazioni e passiamo da un’abbuffata all’altra senza soluzione di continuità. Se abbiamo iniziato a programmare con anticipo una tabella di allenamento, forse siamo arrivati preparati alla soglia della grandi mangiate. Se non lo abbiamo fatto, non ci spaventiamo. Sembra incredibile ma con questi semplicissimi esercizi potremmo rimanere in forma anche a Natale e salvare il girovita. Sono adatti a tutte le età e potrebbero aiutarci a smaltire i pasti di questi giorni. Prima di cominciare, un’avvertenza. Evitiamo il fai da te e rivolgiamoci a un personal trainer esperto. Solo così riusciremo a salvare muscoli e articolazioni.

Iniziamo da un consiglio valido per tutte le età. Se c’è un’attività che potrebbe rivelarsi davvero utile per mantenere il peso nella norma, è quella aerobica. Ovvero corsa, bicicletta e camminata. Dopo i pranzi di questi giorni impegniamoci a camminare per almeno mezz’ora. Oppure portiamo fuori il cane. Assaporeremo l’atmosfera natalizia e probabilmente riusciremo a mantenere il metabolismo attivo.

Se invece abbiamo freddo oppure abbiamo poca voglia di uscire di casa, possiamo ingegnarci e sfruttare quello che abbiamo a disposizione. Chi ha una casa su più piani potrebbe provare a usare le scale. Possiamo salirle più volte, fare dei piccoli balzi da un gradino all’altro o salirle su una gamba sola. Pobabilmente riusciremo a salvare addominali e glutei.

Per la parte inferiore del corpo possiamo provare anche i classici squat. Divarichiamo leggermente le gambe e con il busto ben eretto proviamo ad abbassarci sulle ginocchia. 20 ripetizioni al giorno dovrebbero essere sufficienti.

Come allenare il torace e le braccia

Con un semplice tappetino e 15 minuti di tempo possiamo anche allenare la parte superiore del corpo, stando comodamente in casa. Proviamo a posizionarci proni e allungare braccia e gambe. Da questa posizione alziamo braccio destro e gamba sinistra e restiamo fermi per 10 secondi. Cambiamo lato e ripetiamo per 10 volte. Una volta presa dimestichezza con l’esercizio, possiamo anche provare ad alzare insieme braccia e gambe e mantenere la posizione per 30 secondi. Rinforzeremo così torace, schiena e spalle.

L’ultimo esercizio potrebbe aiutarci a mantenere le braccia toniche. Posizioniamo una sedia al muro e mettiamoci di spalle davanti a questa. Appoggiamo i palmi sulla seduta e proviamo a scendere con il corpo senza esagerare. Non appena sentiamo la tensione ai tricipiti, fermiamoci e manteniamo per 20 secondi la posizione.

Proviamo a ripetere questa tabella anche durante i giorni di festa. In tutto ci occuperà poco più di mezz’ora e potrebbe rivelarsi davvero utilissima per mantenere il corpo in forma.

