Sembra incredibile ma con questi semplicissimi accorgimenti a cui in pochi pensano sarà facile liberarsi dei tic nervosi una volta per tutte

Capita a tutti di iniziare a fare un gesto, un movimento non necessario e ripetitivo, e di non riuscire a smettere più. Che si tratti di scrocchiare le dita, o di compiere alcuni movimenti specifici con il viso o con il corpo, ne esistono a centinaia.

Il problema è che quando non si riesce nemmeno a realizzare di star compiendo un gesto, diventa difficile controllarsi e smettere di farlo.

Tuttavia, esistono delle strategie per riuscire a controllarsi e rimuovere i tic nervosi dalle nostre giornate.

I tic sono movimenti involontari e ripetuti nel tempo di cui non si conosce la causa scatenante.

I tic sono movimenti involontari e ripetuti nel tempo di cui non si conosce la causa scatenante. Tuttavia, di solito si presentano o si acuiscono in periodi stressanti durante l’infanzia, e si ripresentano con il ritorno dello stress.

Perciò, per eliminare i tic nervosi la primissima cosa da fare è di rimuovere lo stress. Sembra facile, ma non è affatto così! Se a stressarci sono lo studio o il lavoro, non si potrà di certo mollare l’università o il lavoro per smettere di fare una smorfia.

Quindi, quando eliminare lo stress non è possibile, si può cercare di affrontarlo con attività come lo sport, quindi iniziando a correre, o praticare yoga.

Infine, uno dei modi per riuscire ad eliminare i tic nervosi dalla nostra vita è di esserne consapevoli: se si realizza di star compiendo un’azione insensata, sarà più semplice frenarsi.

Quindi, come abbiamo visto, se il tic nervoso crea un disagio alla persona o la pone in situazioni difficili, può essere necessario intervenire con una terapia.

Quando serve la terapia

Quando i tic sono lievi solitamente basta seguire i consigli sopra riportati, ma a volte succede di trovarsi in situazioni più serie. Infatti, se il tic nervoso crea un disagio alla persona o la pone in situazioni difficili, può essere necessario intervenire con una terapia.

Le terapie sono prescritte dal medico e possono essere comportamentali, sono sempre le prime attuate e sono pensate per cambiare un comportamento senza l’uso di farmaci. Oppure farmaceutiche, a cui si ricorre solo per situazioni gravi.

Fortunatamente, quasi tutti i tic nervosi si risolvono con dei semplicissimi accorgimenti a cui in pochi pensano, ma conoscendoli sarà facile liberarsene una volta per tutte.