Fare sport è per molti un aspetto irrinunciabile della vita quotidiana, un’attività che rilassa i nervi ed allevia lo stress. Che si tratti di corsa, calcio, arrampicata sportiva, ogni sport ha un suo fascino ed i suoi benefici per il corpo e per la mente.

Eppure, può capitare di farsi male: dei movimenti ripetuti e magari sbagliati possono indurre uno stato di infiammazione che può provocare la tendinite. Eppure sembra incredibile ma con questi rimedi naturali che in pochi conoscono risolveremo il disturbo comunissimo di chi corre o fa trekking.

Sembra incredibile ma con questi rimedi naturali che in pochi conoscono risolveremo il disturbo comunissimo di chi corre o fa trekking

La tendinite è un’infiammazione che coinvolge i tendini e può riguardare diverse parti del corpo. È molto comune tra chi corre o fa trekking. Infatti se si usano le scarpe sbagliate o si posiziona male il piede a volte i tendini si infiammano e si prova dolore.

Ecco, quindi, i rimedi naturali con cui risolveremo il disturbo comunissimo di chi corre o fa trekking:

a) rimedi a base di arnica: l’arnica è un ottimo antinfiammatorio naturale, da applicare come crema o olio;

b) rimedi a base dell’artiglio del diavolo: anche questa è una pianta con forte azione antinfiammatoria indicata in caso di tendinite;

c) argilla verde ventilata: in caso di gonfiore, oltre all’arnica ed all’artiglio del diavolo si consiglia di eseguire degli impacchi con quest’argilla.

Logicamente a tutto questo si deve, per quanto possibile, aggiungere il riposo.

Come prevenire la tendinite

Tuttavia, è fondamentale sapere anche come prevenire questo tipo di infortunio per evitare che si ripresenti e/o che diventi cronico. Quindi si consiglia di:

a) seguire un programma di allenamento adeguato alla propria preparazione, età e caratteristiche specifiche;

b) usare delle scarpe adatte: non ha senso risparmiare ed usare scarpe di scarsa qualità per poi spendere soldi e pazienza a curare la tendinite. Meglio investire in un buon paio di scarpe;

c) correre bene: la tecnica di corsa è molto importante per compiere i movimenti correttamente e non stressare troppo i tendini.

Ecco come prevenire la tendinite e come porvi rimedio con metodi naturali ed efficaci.

