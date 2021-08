Per quanto bellissima, l’estate porta con sé uno dei più grandi fastidi per noi umani: le zanzare. Sono una vera piaga e spesso a nulla servono i mille e più rimedi naturali e non per tentare di sconfiggerle. Sembra incredibile ma con quest’app possiamo contribuire alla lotta alle zanzare.

I rimedi

Le abbiamo provate veramente tutte! Dai rimedi della nonna ai pesticidi, dalle creme per il corpo agli zampironi per gli ambienti. Addirittura c’è chi consiglia di adottare un pipistrello: quest’animale sarebbe capace di mangiare più di 2.000 zanzare a notte!

Le teorie su come le zanzare scelgano le loro prede sono molteplici, ma non tutte sono confermate. Si sa, comunque, che il tipo di sudorazione e la temperatura corporea sono fattori determinanti. Anche l’alimentazione inciderebbe: alcol e cibi ricchi di grasso aumenterebbero le possibilità di essere punti.

Sembra incredibile ma con quest’app possiamo contribuire alla lotta alle zanzare

Disponibile da quest’anno anche in Italia, l’applicazione si chiama MosquitoAlert. Permetterà di inviare foto degli insetti per conoscere i tipi di zanzare presenti sul nostro territorio. Il team che lavorerà al progetto è composto da esperti dell’Università Sapienza di Roma, dell’Ateneo di Bologna, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Ma anche dell’Istituto Superiore di Sanità e del MUSE di Trento.

Con quest’app possiamo non solo inviare una foto della zanzara, anche dopo averla colpita, ma anche segnalare la presenza di acqua stagnante o zone particolarmente colpite.

L’obbiettivo è quello di tenere traccia delle varie specie presenti nel nostro Paese, uno dei più infestati, ed agire di conseguenza con interventi mirati. Questo è importantissimo, in quanto le zanzare non sono semplicemente fastidiose, ma possono essere portatrici di virus potenzialmente pericolosi per l’uomo, come quello del West Nile o quelli tropicali.

Questo è uno di quei progetti che viene definito citizen science, in quanto il cittadino si fa parte attiva di un progetto scientifico ufficiale a livello nazionale.