Negli ultimi anni tutti abbiamo imparato a comprare su internet. E piano piano abbiamo visto le nostre case riempirsi di imballaggi di cartone di varie dimensioni. Ma se pensiamo di buttarli via stiamo facendo un errore. Noi di Proiezionidiborsa siamo grandi amanti del riciclo creativo e oggi parleremo proprio di questo materiale. Sembra incredibile ma con le scatole di cartone dei nostri acquisti online possiamo creare dei nuovi e originalissimi mobili per la casa.

Costruiamo delle sedie

Con le nostre scatole di cartone possiamo realizzare delle sedie molto resistenti. Ci serviranno un trapano, della carta, della colla vinilica, dei tubi di cartone e le nostre scatole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tagliamo il cartone e prendiamo le misure per la seduta e per lo schienale. La prima deve essere lunga circa la metà della seconda. Adesso dobbiamo preparare gli angolari. Usiamo come punto di riferimento lo schienale e prepariamo due strisce di cartone lunghe 30 cm in più. Incolliamole ai due lati.

Per realizzare i braccioli prendiamo il seghetto e sagomiamo un foglio di cartone molto resistente. Se siamo stati bravi nel prendere le misure ci basterà attaccarli alle altre parti, incastrare la seduta e incollare tutto con la colla vinilica. Per rinforzare la struttura possiamo aggiungere anche dei piccoli chiodi tra le gambe e la seduta.

Sembra incredibile ma con le scatole di cartone dei nostri acquisti online possiamo creare dei nuovi e originalissimi mobili per la casa: armadi e porta oggetti

Se le sedie ci sembrano troppo difficili da realizzare possiamo optare per armadi e porta oggetti in cartone. Prendiamo sei scatole delle stesse dimensioni, ritagliamo le alette e creiamo due file da tre. Mettiamo della colla sulla parte esterna dei contenitori e incolliamoli fra loro. Usiamo ancora la colla per attaccare le due file e mettiamole in verticale con la parte chiusa delle scatole rivolta verso la parete.

Il nostro armadio è pronto per essere riempito con biancheria e vestiti.

Se vogliamo costruire degli originali porta oggetti o delle mensole possiamo ripetere lo stesso procedimento ma con scatole singole. Apriamole, rimuoviamo le alette e attacchiamole al muro. Adesso possiamo piazzare dentro soprammobili o vasi di fiori.