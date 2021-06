Abbiamo appena aperto il frigo in cerca di qualcosa di fresco da bere e abbiamo trovato soltanto una bottiglia di birra aperta. Togliamoci la sete con qualcos’altro, non disperiamo ed evitiamo di buttarla. Possiamo utilizzarla per creare un dolce incredibilmente fresco e gustoso. Sembra incredibile ma con la birra avanzata possiamo preparare l’imperdibile torta dell’estate 2021.

Gli ingredienti

Per una torta alla birra da 8 porzioni ci serviranno:

a) 120 g di mollica di pane;

b) 50 g di farina 00;

c) 50 ml di birra;

d) 8 uova;

e) 200 g di zucchero semolato;

f) 130 g di cioccolato fondente;

g) 1 busta di vanillina;

h) lievito in polvere;

i) sale;

l) zucchero a velo per guarnire.

Sembra incredibile ma con la birra avanzata possiamo preparare l’imperdibile torta dell’estate 2021: i passaggi

Prendiamo una ciotola abbastanza grande e sbricioliamo il pane. Bagniamolo con la birra e lasciamolo riposare. Nel frattempo grattugiamo anche il cioccolato.

Possiamo iniziare a preparare l’impasto. Montiamo i tuorli per 10 minuti e gli albumi con il sale per la stessa quantità di tempo.

Ai tuorli aggiungiamo piano piano lo zucchero semolato fino a esaurirlo. Mentre mescoliamo inseriamo anche un quarto degli albumi montati in precedenza. Non appena il composto diventa omogeneo e senza grumi versiamo le briciole di pane e il cioccolato grattugiato.

Come ultimo passaggio aggiungiamo la farina setacciata. Mischiamo tutti gli ingredienti con il resto degli albumi e siamo pronti per il forno.

Accendiamo a 180 gradi e imburriamo una teglia. In alternativa possiamo ricoprirla con della carta forno. Versiamo l’impasto nella teglia, distribuiamo in maniera omogenea e inforniamo. La torta alla birra dovrà cuocere per circa 50 minuti e avere una superficie elastica.

Una volta terminata la cottura lasciamo raffreddare e spostiamo in un piatto da portata. Decoriamo con lo zucchero a velo e portiamo in tavola. Stupiremo la platea con un gusto unico.

Per altre ricette dolci dall’inconfondibile gusto estivo lo chef consiglia il budino di pesche e la torta zucchine e cacao.