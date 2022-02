Sembra incredibile ma con i possibili scenari apocalittici futuri ecco la lista dei 5 accessori che dovremmo sempre avere per sopravvivere all’emergenza

Quando eravamo bambini lo scenario apocalittico collettivo sembrava più un film che una realtà. Soprattutto di invasione aliena. Complici anche tutti i cartoni animati giapponesi, che i maschietti amavano alla follia, e che avevano come protagonista l’eventuale distruzione della Terra. Oggi, non servono i cartoni animati, ma semplicemente i telegiornali quotidiani, per capire che la distruzione della Terra non è poi così assurda. Tra tutti gli scenari negativi che abbiamo quotidianamente davanti agli occhi, ovviamente non poteva mancare la tipica ossessione dell’uomo. Si sono infatti sbizzarriti alcuni siti americani nei giorni scorsi, lanciando dei sondaggi tra il curioso e il commerciale. Ossia, nel caso in cui ci fosse la fine del Mondo, in stile kolossal americano, quali sarebbero gli accessori da avere sempre a portata di mano. Scopriamoli in questo articolo della nostra Redazione. Sembra incredibile ma con gli scenari apocalittici futuri non dovremmo assolutamente trovarci sprovvisti di questi oggetti.

Una torcia tra i primi accessori immancabili

Secondo gli “esperti” di catastrofi del web, in questo caso non scienziati, ma appassionati e cultori del genere, non deve mancare assolutamente una torcia. Ma, non di quelle classiche, o quella inserita nel cellulare, bensì dei modelli in stile militare. Possibilmente resistente all’acqua, alla polvere, ma anche a tutti gli urti e gli eventuali impatti. Magari dotata anche di una batteria ricaricabile che possa durare un paio di giorni.

Dopo la torcia, non potrebbe mancare la compagnia del tipico coltello multiuso in stile Rambo. Diciamo che nelle sue varie forme e con le sue lame di molteplici lunghezze, il coltello appartiene all’immaginario collettivo anche dai tempi dei nostri boyscout. Potremmo definirlo quindi un oggetto eternamente presente negli scenari catastrofici.

Sembra incredibile ma i possibili scenari apocalittici futuri ecco la lista dei 5 accessori che dovremmo sempre avere con noi per sopravvivere all’emergenza

Il terzo oggetto che non dovrebbe mancare nel nostro kit di sopravvivenza è il thermos del caffè. Questo, almeno per quanto riguarda i consigli degli amanti del catastrofismo. In effetti, un contenitore per il caffè, in caso di emergenza potrebbe anche tenerci su di morale. Oltre al thermos, al coltello e alla torcia, ecco gli ultimi due accessori da avere con noi:

un paio di pantaloni in stile mimetico e dotati di tasconi;

degli anfibi comodi, ma anche resistenti per affrontare qualsiasi tipo di percorso.

